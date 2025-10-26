به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش بینالمللی «العالم الاسلامی إلی أین؟» با حضور علما و اندیشمندان کشورهای مختلف اسلامی در دانشگاه اسلامی و صنعتی شهر غازیعنتاب ترکیه برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین واعظی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سخنرانی خود در این همایش، با اشاره به ضرورت وحدت در جهان اسلام اظهار کرد: امروزه یکی از مشکلات بزرگ امت اسلامی، تشتت و تفرقه است؛ تا جایی که برخی محافل و شخصیتهای غربی ادعا میکنند ایده امت واحده، صرفاً مفهومی سیاسی و ساختهوپرداخته برخی اندیشمندان مسلمان است.
حجتالاسلام والمسلمین واعظی با رد این دیدگاه تصریح کرد: غافلاند از اینکه امت واحده اصلی قرآنی است و خداوند متعال در آیه شریفه ﴿إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ به صراحت به آن اشاره کرده است.
وی افزود: این سخن، خلطی آشکار میان «حقیقت» و «واقعیت» است. اینکه دولتهای مسلمان به جای وحدت، راه تخاصم را پیمودهاند، یک واقعیت تلخ تاریخی است، اما این واقعیت، اصلِ آن حقیقت نورانی را که در کتاب و سنت ریشه دارد، نفی نمیکند.
حجتالاسلام والمسلمین واعظی در ادامه با طرح این پرسش که چرا امت اسلام با وجود جمعیت میلیاردی و ثروتهای مادی و معنوی، در برابر ظلم آشکار صهیونیسم و استکبار جهانی، بهویژه در فلسطین، غزه و یمن، ید واحده نیست، گفت: پاسخ را باید در دو عامل بزرگ جستوجو کرد؛ یکی عامل بیرونی و دیگری آفت درونی است.
وی نخستین عامل را «ساختارهای غیرتوحیدی» دانست و توضیح داد: پس از ضعف دولتهای اسلامی، ساختاری وارداتی به نام «دولت-ملت» بر جهان اسلام تحمیل شد. اساس این ساختار بر «منفعت ملی» است نه بر «مصلحت امت». این ساختار، مرزهای خاکی را مقدستر از پیوندهای ایمانی میشمارد و هویت آسمانی و فرامرزی امت را در قفس تنگ ملیت محبوس میکند.
حجت الاسلام و المسلمین واعظی ادامه داد: این نظام سیاسی، وفاداریها را از کل به جزء تقلیل داده و به جای پیروی از صراط مستقیم امت، ملتها را در مسیر منافع جزئی و متفرق گرفتار کرده است. این، بزرگترین مانع ساختاری در برابر تحقق اراده جمعی امت واحده است.
وی دومین عامل تفرقه را «غفلت از مشترکات و دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی» دانست و گفت: شیاطین انس و جن، اختلافات جزئی فقهی، کلامی و تاریخی را که در میان علمای بزرگ همواره در چارچوبی علمی و اخلاقی مطرح بوده، به ابزاری برای تکفیر و تضلیل در میان عوام تبدیل کردهاند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: مسلمانان به جای آنکه حول محور «لا إله إلا الله، محمد رسولالله»، قبله و کتاب واحد جمع شوند، انرژی خود را در نزاعهای بیهوده و خانمانسوز مذهبی و قومی صرف میکنند.
گفتنی است، همایش بینالمللی «العالم الاسلامی إلی أین؟» به مدت دو روز، در تاریخ ۳۰ مهر و ۱ آبان ۱۴۰۴ شمسی در دانشگاه اسلامی و صنعتی شهر غازیعنتاب ترکیه برگزار شد و علما و اندیشمندان کشورهای مختلف اسلامی دیدگاههای خود را درباره چشمانداز دینی و فرهنگی جهان اسلام بیان کردند.
