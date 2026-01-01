سید عبدالقادر آلوسی: شهید سلیمانی و شهید المهندس سد مستحکم امت در برابر پروژه نابودی اسلام بودند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در همایش «مکتب سلیمانی؛ عقلانیت مقاومت و آینده جبهه حق»، سید عبدالقادر آلوسی، رئیس مجلس علمای رباط محمدی عراق، با اشاره به شرایط خطیر جهان اسلام تأکید کرد: شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در لحظهای سرنوشتساز از تاریخ امت اسلامی، با جانفشانی و جهاد خود، سدی نفوذناپذیر در برابر پروژههای صهیونیستی، آمریکایی و تکفیری ایجاد کردند و مانع نابودی هویت دینی، تمدنی و انسانی امت محمدی شدند.
سید عبدالقادر آلوسی در این همایش با حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله و خاندان پاک ایشان، گفت: امت اسلامی امروز در یکی از خطرناکترین و حساسترین مراحل تاریخی خود قرار دارد؛ مرحلهای که با اشغال صهیونیستی سرزمینها و مقدسات اسلامی، اشغال نظامی آمریکا و فتنههای طایفهای و مذهبی، موجودیت امت را تهدید میکند.
وی افزود: در چنین فضای آکنده از دشمنی و کینهتوزی علیه اسلام، خداوند متعال مردان بزرگی را برای دفاع از امت برمیانگیزد؛ مردانی از تبار ایمان، ایثار و فداکاری که با خون و جان خود از بقا، هویت و آرمانهای بزرگ امت اسلامی دفاع میکنند. این مسیر، همان راه پیامبران، رسولان، ائمه اهلبیت علیهمالسلام و اولیای الهی است که هرگاه دین، ارزشها و موجودیت امت در معرض تهدید قرار گرفته، در میدان حاضر شدهاند.
رئیس مجلس علمای رباط محمدی عراق با اشاره به جایگاه شهیدان مقاومت تصریح کرد: در عصر ما، این پرچم بر دوش شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و شهید قهرمان ابومهدی المهندس قرار داشت. آنان در زمان مناسب و در نقطه حساس تاریخ ایستادند تا پروژههایی را که هدفشان نابودی امت محمدی بود، متوقف کنند. دشمنان با ایجاد و پشتیبانی از گروههای تکفیری همچون القاعده و داعش، تلاش داشتند کشورهای اسلامی را به آشوب کشیده و هرگونه مقاومت مردمی را در هم بشکنند تا بتوانند بر مقدرات امت مسلط شوند.
وی ادامه داد: این گروههای تکفیری، ابزار دست اشغالگران و در رأس آنها آمریکا بودند؛ اما حضور میدانی و رهبری هوشمندانه شهید سلیمانی و شهید المهندس، این نقشهها را نقش بر آب کرد. آنان با جهاد و فداکاری خود، از فلسطین و غزه مقاوم گرفته تا سوریه و عراقِ زخمی و اشغالشده، در خط مقدم ایستادند و اجازه ندادند پروژه نابودی هویت اسلامی و انسانی این ملتها به ثمر بنشیند.
آلوسی با تأکید بر آثار راهبردی مقاومت افزود: این حضور و رهبری متمایز، عراق، غزه و دیگر شهرهای مقاوم را به سنگرهای شکست پروژههای استکباری تبدیل کرد و موجب شد امت اسلامی امروز در این نبرد، قدرتمندتر و استوارتر از گذشته ظاهر شود. پروژه مقاومت اسلامی اکنون به یک واقعیت میدانی تأثیرگذار تبدیل شده است که دشمن ناگزیر از محاسبه آن است.
وی با تشبیه این مجاهدتها به «فتوت الهی» گفت: این مجاهدتها ادامه راه حضرت ابراهیم علیهالسلام است؛ همان فتوتی که در برابر بتها ایستاد و امروز نیز در برابر بتهای مدرنِ طاغوت، استکبار جهانی و سلطهگران بر مقدرات ملتها قد علم کرده است. شهید سلیمانی و همرزمانش با شکستن این بتها، راه را برای عزت امت هموار کردند.
رئیس مجلس علمای رباط محمدی عراق در پایان خاطرنشان کرد: این فتوت، فتوتی الهی و ربانی است که خداوند آن را برای مؤمنان مقدر کرده است. شهدای مقاومت، شهدای پیروزی امت هستند؛ مردانی که با خون خود، تاریخ امت اسلامی را در این عصر از نو نوشتند و راه عزت، کرامت و پیروزی را برای نسلهای آینده ترسیم کردند.
