 اربعین فراتر از یک مناسک، موتور بازسازی هویت امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام و المسلمین سید عمار موسوی، مسئول توجیهات عقیدتی حشدالشعبی،در همایش تجلیل از مبلغان بین‌المللی اربعین حسینی ۱۴۰۴ که در شهر قم برگزار شد. زیارت اربعین حسینی را یکی از بزرگ‌ترین پدیده‌های معاصر جهان اسلام دانست و تأکید کرد: این حرکت عظیم مردمی، امروز به یک مکتب جهانی و پروژه‌ای تربیتی و تمدن‌ساز تبدیل شده است.

براساس گزارش خبرگزاری ابنا از قم، موسوی با اشاره به جایگاه خطیر تبلیغ دینی در این حرکت میلیونی، سخنان خود را با استناد به آیه‌ای از قرآن کریم آغاز کرد و گفت:خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرمایند: کسانی که پیام‌های الهی را ابلاغ می‌کنند و از او می‌ترسند و از هیچ‌کس جز خدا نمی‌ترسند، و خدا برای حسابرسی کافی است.

مسئول توجیهات عقیدتی حشدالشعبی با بیان اینکه زیارت اربعین به صحنه‌ای بی‌سابقه در تاریخ تبدیل شده است، اظهار داشت:امروز در بزرگ‌ترین کارزار و صحنه‌ای که تاریخ آن را شناخته است حضور داریم؛ کارزاری که نام آن زیارت اربعین است. این زیارت دیگر صرفاً یک فریضه عبادی نیست، بلکه به یک مکتب جهانی، یک پروژه تربیتی و چشمه‌ای اثرگذار در سطح بین‌المللی بدل شده که امت را بازسازی می‌کند، انسان می‌سازد و از هویت اسلامی و جهادی پاسداری می‌کند.

وی با تأکید بر نقش هدایت دینی در عمق این حرکت عظیم افزود:در قلب این پروژه، مسئله وابسته به یک جایگاه یا عنوان خاص نیست؛ بلکه سخن از امتداد واقعی مکتب پیامبران و مسئولیت پاسداری از آگاهی زائران و هویت زیارت اربعین است.

حجت الاسلام سید عمار موسوی، همکاری شکل‌گرفته میان عقیدتی حشدالشعبی و حوزه‌های علمیه جمهوری اسلامی ایران را تجربه‌ای اثرگذار توصیف کرد و گفت:آنچه در سایه این همکاری تحقق یافت، حرکتی در مسیر پروژه ایمانِ صاحب‌الزمان بود؛ پروژه‌ای که از زیارت اربعین آغاز شد تا زمینه‌ساز قیام و شکل‌گیری دولت حضرت صاحب الامر (عج) باشد

وی ادامه داد: این مسیر از کربلا آغاز شده و هدف آن تبدیل شدن به نوری هدایتگر در سراسر آبادی‌ها و حتی در مقیاس جهانی است.

مسئول توجیهات عقیدتی حشدالشعبی در بخش دیگری از سخنان خود، از علمای دینی مشارکت‌کننده در برنامه‌های آموزشی اربعین قدردانی کرد و گفت:در مدیریت کل ارشاد عقیدتی حشدالشعبی، جز قدردانی عمیق و سپاس صمیمانه از علمای دینی که در این پروژه آموزشی همراه ما بودند، سخنی نداریم؛ آنان پشتوانه‌های اصلی و یاوران حقیقی این مسیر بودند.

وی با توسل به حضرت سیدالشهدا(ع) خاطرنشان کرد: پاداش این تلاش‌ها نزد مولای ما، اباعبدالله الحسین(ع)، محفوظ است و از خدای متعال می‌خواهیم این توفیق، این مسیر و این همکاری را تداوم بخشد تا شایستگی یاری امام حسین(ع) را داشته باشیم.

