به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صبح امروز یکشنبه چهارم آبانماه، طی حکمی مشترک از سوی آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه کشور، و علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی بهشتی به عنوان «مشاور وزیر» و «دبیر ستاد همکاری حوزههای علمیه و وزارت آموزش و پرورش» منصوب شد.
گامی در مسیر تحول تربیتی
این انتصاب در راستای تحول، تقویت و توسعه پیوند علمی، فرهنگی و آموزشی میان دو نهاد مهم تربیتی کشور صورت گرفته است. ستاد همکاری حوزههای علمیه و آموزش و پرورش حدود دو دهه پیش با هدف همافزایی علمی و فرهنگی میان حوزه و نظام آموزشی کشور تأسیس شد و تاکنون منشأ خدمات گستردهای در زمینههای تربیتی، فرهنگی و علمی در سطح ملی بوده است.
سوابق علمی و اجرایی دبیر جدید
حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی بهشتی، فارغالتحصیل دانشگاه ادیان و مذاهب، استاد و پژوهشگر حوزه علمیه، صاحب چندین اثر علمی شامل کتابها و مقالات تخصصی است. وی پیش از این ریاست ستاد اقامه نماز استان تهران را برعهده داشته و در حوزه تربیت دینی و فرهنگی سابقهای فعال دارد.
مأموریتهای پیشرو
با توجه به چالشهای تربیتی و فرهنگی در نظام آموزشی کشور، انتظار میرود دبیر جدید ستاد همکاری با بهرهگیری از ظرفیتهای حوزههای علمیه، در مسیر ارتقاء تربیت دینی، تقویت هویت ملی و اسلامی دانشآموزان، و همافزایی میان نهادهای علمی و آموزشی گامهای مؤثری بردارد.
........
پایان پیام/
نظر شما