به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین فرهاد عباسی، در دومین روز از سیزدهمین اجلاسیه معاونان پژوهش حوزه های علمیه استان ها و مناطق ویژه که با حضور آیت الله مروی، عضو شورای عالی حوزه های علمیه برگزار شد، به برخی از مهم ترین دستاوردهای پژوهشی حوزه در سال های اخیر پرداخت و گفت: برگزاری حدود ۱۲۰۰ نشست علمی در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳، توسعه جدی کتابخانه ها برای استفاده هر چه بهتر پژوهشگران، فعالیت ۲۷ پژوهش سرا در سطح کشور و برگزاری ۲۰ دوره تربیت مدرس مهارت های پژوهشی از جمله این فعالیت هاست که البته از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۶۰۰ نفر در این دوره ها شرکت کرده اند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۱۴ کارگاه آموزشی مهارت های پژوهشی برگزار شده که حدود ۵ هزار طلبه در این کارگاه ها حضور پیدا کرده‌اند.

وی همچنین گفت: تعداد کانون های علمی در سطح کشور حدود ۷۰۰ کانون علمی است که این کانون ها در واقع فعالیت های پژوهشی خودجوش طلاب هستند که زیر نظر معاونت پژوهشی مدارس علمیه برگزار می شود.

معاون پژوهش حوزه های علمیه ادامه داد: در سال جاری تعداد آثار رسیده به جشنواره علامه حلی، حدود ۱۱ هزار اثر بوده و در مجموع ۱۳۶ اثر به مرحله کشوری جشنواره راه یافته اند.

وی تأکید کرد: هدف عالی ما از برگزاری این اجلاس، تلاش در جهت دست یابی به نقطه مرجعیت حوزه های علمیه در عرصه تولید علوم انسانی و اسلامی چه در عرصه داخلی و چه عرصه بین المللی است

وی گفت: بی شک ثمره و دستاورد مبارک این مرجعیت علمی، زمینه سازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی است

حجت الاسلام و المسلمین عباسی همچنین با بیان این که در شرایط کنونی نیازمند تجهیز و تکمیل مدارس علمیه در امور مربوط به پژوهش هستیم، گفت: رویکرد اصلی مورد توجه در این دوره از اجلاسیه، محوریت مدرسه علمیه بوده است چرا که مدرسه، کانون اصلی تولید علم و فعالیت های پژوهشی در حوزه علمیه محسوب می شود.

وی یادآور شد: ۵ موضوع مهم را در این اجلاس در قالب ۵ کمیسیون در این دو روز مورد توجه قرار می گیرد و جمع بندی مباحث به ما در پیشبرد فعالیت های پژوهشی مدارس کمک خواهد کرد.

وی افزود: بهترین مکان برای تمرین پژوهش، مدرسه علمیه است که البته این مساله برای فارغ التحصیلان حوزوی باید هدف غایی باشد، با این حال باید توجه داشت که اگر پژوهش مورد غفلت قرار بگیرد بی شک هم آموزش و هم پژوهش متضرر می شوند

وی در خاتمه گفت: به لطف الهی همکاری و تعامل بسیار خوبی میان معاونت های آموزش و پژوهش حوزه وجود دارد و ان شاءالله که روز به روز این روند مبارک، تقویت گردد.

