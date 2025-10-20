به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی نجفی در آئین انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک بین اداره کل تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه و آموزش و پرورش استان برای توسعه طرح قرآنی «آلاء» گفت: این طرح روایت تازه‌ای از انس دانش‌آموزان با قرآن در مدارس است که با همراهی سه نهاد فرهنگی توسعه می‌یابد.

وی با تشریح طرح قرآنی «آلاء» اظهار کرد: این طرح قرآنی با هدف تعمیق مفاهیم قرآن کریم در زندگی دانش‌آموزان، به ویژه در دوره متوسطه اول طراحی شده‌است و محتوای آن بر اساس زندگی با آیه‌ها است که مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

نجفی با اشاره به نتایج مثبت و اثربخشی طرح قرآنی آلاء در سال گذشته ابزار امیدواری کرد تا امسال نیز با همکاری آموزش‌ و پرورش و مسئولان استانی، برنامه‌های گسترده‌تر و اثرگذارتر اجرا شود.

وی به نقش مهم رسانه‌ها در تقویت بعد فرهنگی و رسانه‌ای طرح گفته شده، اظهار کرد: این برنامه تنها به مسابقه‌های کتبی محدود نمی‌شود بلکه شامل مراحل حضوری شهرستانی، نیمه‌نهایی استانی و تولید برنامه تلویزیونی است که پارسال از شبکه ملی قرآن و شبکه استانی به صورت پخش زنده ارائه شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به بخش «روایتگری آیات» در طرح «آلاء» اضافه کرد: این بخش باعث شکوفایی استعدادهای سخنوری دانش‌آموزان شده و امسال با تقویت این حوزه، شاهد حضور روایتگران توانمند در مدارس خواهیم بود.

