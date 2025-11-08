به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز پنج‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴، دکتر مهدی رحیمی، رئیس مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با مدیران موسسه مطالعات بین‌المللی وزارت امور خارجه چین (CIIS) در شهر پکن دیدار کرد. در این نشست، گو هایبو معاون رئیس موسسه، یائو جین‌شیانگ و لی زی‌شین کارشناسان ارشد حوزه خاورمیانه، و وانگ جیا مسئول همکاری‌های بین‌المللی حضور داشتند.

هدف این نشست بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و پژوهشی میان ایران و چین بود. طرفین بر ضرورت تعمیق روابط علمی و اندیشگانی میان مراکز تحقیقاتی و سیاست‌پژوهی دو کشور تأکید کردند.

محورهای توافق سه‌جانبه

بر اساس توافق‌های اولیه، همکاری‌های سه‌جانبه میان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و موسسه مطالعات بین‌المللی وزارت امور خارجه چین در قالب‌های زیر پیش برده خواهد شد:

نگارش و انتشار مقالات و پژوهش‌های مشترک

تولید فصلنامه علمی مشترک

برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تخصصی دو و چندجانبه

برنامه‌ریزی برای بازدیدهای متقابل علمی و فرهنگی با محوریت سفارت چین در تهران

گامی در مسیر دیپلماسی علمی و فرهنگی

این دیدار را می‌توان گامی مهم در مسیر تقویت دیپلماسی علمی و فرهنگی ایران و چین دانست؛ مسیری که می‌تواند به تبادل تجربه، شناخت متقابل و هم‌افزایی میان اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی دو کشور منجر شود.

