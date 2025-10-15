  نماز اول وقت محور اصلاح فرد و جامعه است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست مشترک ستاد اقامه نماز کشور و دانشگاه فرهنگیان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز، دکتر سیداحمد زرهانی، قائم‌مقام ستاد اقامه نماز و دکتر برزویی، رئیس دانشگاه فرهنگیان، برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی برنامه‌های توسعه و ترویج فرهنگ نماز و معارف قرآنی در میان دانشجومعلمان و تقویت همکاری‌های مشترک میان ستاد اقامه نماز و دانشگاه فرهنگیان تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، دکتر برزویی رئیس دانشگاه فرهنگیان با ارائه گزارشی از فعالیت‌های دانشگاه در حوزه ترویج فرهنگ نماز و قرآن اظهار داشت: در سال‌های اخیر، با حمایت‌های ستاد اقامه نماز و همراهی وزارت آموزش و پرورش، شاهد رشد قابل توجهی در فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی دانشگاه بوده‌ایم. تاکنون بیش از ۶۱ هزار دانشجومعلم در طرح سواد قرآنی شرکت کرده‌اند و بودجه فرهنگی دانشگاه از ۳ میلیارد تومان به بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی افزود: با ابلاغ دستورالعمل‌های جدید، دوره‌های آموزشی نماز و مهدویت از ۱۶ ساعت به ۳۰ ساعت ارتقا یافته و مقرر شده است هیچ کلاس درسی هم‌زمان با وقت نماز برگزار نشود. همچنین با حمایت وزارت آموزش و پرورش و ستاد اقامه نماز، ساخت و بهسازی چندین مسجد در پردیس‌های دانشگاهی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر اینکه تربیت معلمان مؤمن و قرآن‌محور از اولویت‌های اصلی دانشگاه است، گفت: معلمی که به نماز و قرآن باور عمیق دارد، هرگز از مسیر تربیت اسلامی فاصله نمی‌گیرد. تلاش ما بر این است که فضای آموزشی و فرهنگی دانشگاه در جهت تقویت ایمان، معرفت دینی و اخلاق اسلامی دانشجومعلمان بازآفرینی شود.

در ادامه، دکتر سیداحمد زرهانی قائم‌مقام ستاد اقامه نماز کشور ضمن تقدیر از اقدامات دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: در دو سال اخیر، اراده‌ای جدی در دانشگاه فرهنگیان برای ترویج معارف نماز و تقویت جهان‌بینی توحیدی شکل گرفته است. به همین دلیل، در سی‌ودومین اجلاس سراسری نماز از این دانشگاه به‌عنوان یکی از دستگاه‌های فعال و پیشرو در این حوزه تقدیر شد.

وی با اشاره به همکاری‌های مشترک دو مجموعه افزود: با تعامل میان ستاد اقامه نماز و دانشگاه فرهنگیان، منشور اقامه نماز تدوین و به امضای طرفین رسیده است. این منشور مبنای گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی و زیرساختی در سال‌های آینده خواهد بود.

در بخش پایانی نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده، بر لزوم استمرار حرکت فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد و گفت: نماز اول وقت محور اصلاح فرد و جامعه است و دانشگاه فرهنگیان باید الگوی سایر دانشگاه‌ها در تربیت معلمان اهل ایمان و اخلاق باشد. اگر معلمی به نماز و قرآن پایبند باشد، جامعه‌ای متعهد و اخلاقی پرورش خواهد یافت.

وی با اشاره به نقش کلیدی معلمان در شکل‌دهی به باورهای نسل آینده تصریح کرد: دانشگاه فرهنگیان ظرفیت بی‌نظیری برای تحول فرهنگی در کشور دارد و باید از این فرصت برای نهادینه‌سازی فرهنگ نماز در آموزش و پرورش استفاده شود.

در پایان این نشست، منشور اقامه نماز در دانشگاه فرهنگیان به امضای طرفین رسید و از دکتر برزویی، رئیس دانشگاه فرهنگیان، به پاس خدمات و تلاش‌های ایشان در ترویج فرهنگ نماز با اهدای انگشتری متبرک از سوی مقام معظم رهبری تجلیل شد.

