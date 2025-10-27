  1. صفحه اصلی
۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۲
کد مطلب: 1743486
منبع: ابنا
پادکست طرز | تدارک...

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهج‌البلاغه است آن‌چنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی می‌کنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره شانزدهم: تدارک.

دریافت 12 MB

در زمان‌های دور، هنگام مسافرت، بار اسب‌ها و شترها باید تنظیم می‌شد. اگر چهارپایی بار  سنگین داشت، از قافله عقب می‌ماند و دست‌کم امنیت صاحب بار به خطر می‌افتاد. قافله‌سالار آگاه به پیچ و خم راه، متناسب با مسیر بار را منظم می‌کرد تا کسی در سینه‌کش کوه‌ها و شیب دره‌ها دچار مشکل نشود. زیرا هرکس گرفتار می‌آمد، جا می‌ماند و طعمه راهزن‌ها می‌شد!

