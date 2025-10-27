پادکست طرز | تدارک...

در زمان‌های دور، هنگام مسافرت، بار اسب‌ها و شترها باید تنظیم می‌شد. اگر چهارپایی بار سنگین داشت، از قافله عقب می‌ماند و دست‌کم امنیت صاحب بار به خطر می‌افتاد. قافله‌سالار آگاه به پیچ و خم راه، متناسب با مسیر بار را منظم می‌کرد تا کسی در سینه‌کش کوه‌ها و شیب دره‌ها دچار مشکل نشود. زیرا هرکس گرفتار می‌آمد، جا می‌ماند و طعمه راهزن‌ها می‌شد!