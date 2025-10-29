به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فراخوان پیشنهاد شعار مشترک فاطمیه ۱۴۰۴ اعلام شد،در این فراخوان با توجه به شرایط متفاوت امسال نسبت به سالهای گذشته و شرایطحساس کشور و جنگ همهجانبه با دشمن سهمحور راهبردی محتوایی پیشنهاد شده است.
متن فراخوان بدین شرح است:
#لبیک_یا_امام
فراخوان پیشنهاد شعار مشترک فاطمیه ۱۴۰۴
شعارها، هدفها را نشان میدهند.
شعارها، راه را به ما نشان میدهند.
شعارها مثل علامتهایی هستند که در راه میگذارند برای اینکه انسان راه را اشتباه نکند.
(امام خامنه ای مدظلهالعالی ۹۵/۰۳/۰۳)
هیأت ؛محل اجتماع اهل درد است…
هیأتی، درد دین دارد، درد جامعه، درد مردم…
هیأت، محل فریاد دردهای انسان است، دردهای انسانیت…
و شعارهای هیأت، عصاره و چکیده همه این دردها و دغدغهها است.
در کنار شعار اختصاصی هر هیأت که برخاسته از مسئلهمندی آن است، شعار مشترک، رمزینه وحدت، نشانی از عهد جمعی و تجلی همدلی جامعه بزرگ هیأتی در برابر چالشهای بزرگ ملی و امتی است.
با التجاء به آستان مقدس مادر سادات، کوثر محمدی، همسر امیرالمؤمنین و سیده نساء العالمین (سلام الله علیها)، این عملیات فرهنگی را در واویلای آخرالزمان آغاز میکنیم و توفیق نوکری و تأثیر را از حضرتش خواستاریم.
بدینوسیله، ضمن دعوت از همه هیأتهای حسینی برای مسئلهمندی و انتخاب شعار اختصاصی، فراخوان پیشنهاد شعار محوری و مشترک فاطمیه ۱۴۰۴ را اعلام میداریم تا با مشارکت و هماندیشی جامعه بزرگ هیأتی، عبارتی حماسی و راهگشا برای این ایام انتخاب گردد.
ویژگیهای شعار مطلوب:
▪️︎تأسی به سیره حضرت زهرا (س): به عنوان «اسوه مقاومت»، «محور امت» و «مادر» جبهه حق.
▪️︎پاسخ به نیاز روز: راهگشا برای مقابله با «جنگ ترکیبی» دشمن و تقویت «انسجام ملی» و «مقاومت اجتماعی».
▪️︎دربرگیرنده محورهای محتوایی: منعکسکننده مفاهیم کلیدی سه محور اصلی امسال.
▪️︎روح حماسی: تداعیکننده غیرت، ایستادگی و امید به آیندهای قوی.
▪️︎گویا و روان
محورهای محتوایی پیشنهادی فاطمیه ۱۴۰۴:
امسال، با توجه به شرایط حساس کشور و جنگ همهجانبه دشمن، سه محور راهبردی زیر به عنوان خطوط اصلی محتوایی پیشنهاد میشود:
محور اول:
«مقاومت وحدت آفرین؛ فاطمه (س)، بانوی امتساز و محور انسجام اجتماعی»
حضرت زهرا (س) نه فقط یک الگوی فردی، که «محور امت» پس از پیامبر (ص) بودند و جان خویش را فدای جلوگیری از تفرقه و حفظ انسجام جامعه اسلامی کردند؛ مقاومتی که وحدت آفرین بود. امروزهم در برابر جنگی که وحدت ملی را هدف گرفته، هیأت فاطمی باید پرچمدار «انسجام» حول محور ولایت باشد. و تاکید بر مقاومت وحدت آفرین بسیار اهمیت دارد.
محور دوم:
«نقشآفرینی بانوان بر اساس الگوی سوم زن: تبدیل جریان زندگی به مقاومت مقدس در مسیر ایران قوی»
دشمن با فشار اقتصادی و جنگ روانی، به دنبال توقف «جریان زندگی» و خستهکردن مردم است. حماسه امروز زن فاطمی، در مدیریت هوشمندانه خانه، تزریق امید و حفظ آرامش خانواده بدون حذف فعالیتهای اجتماعیاش است. «جهاد در خانه» در کنار «حضور اجتماعی بانوان» آفندی است به تهاجم فرهنگی دشمن در موضوع زن و خانواده. الگوی سوم زن، خود یک مقاومت مقدس است که راهبرد دشمن را خنثی و مسیر ساختن «ایران قوی» را هموار میکند.
محور سوم:
جهانی شدن نهضت مبارزه با اسرائیل «از هیأت فاطمی تا جبهه فرهنگی: ایجاد حرکت عمومی برای حمایت از مقاومت »
هیأت نباید صرفاً یک محل عزاداری باشد؛ بلکه باید به کارکرد تاریخی خود یعنی «پایگاه عملیاتی» و «سنگر اجتماعی» بازگردد. هیأتهای فاطمی و روضههای خانگی، هستههای شبکهسازی، همفکری و حمایت متقابل هستند که در کنار هم، «جبهه فرهنگی مردمی» را برای پشتیبانی از مقاومت شکل میدهند. اتحاد مقدس برای مقابله با استکبار از مباحث جدی ، خصوصا بعد از جنگ دوازده روزه است . آنهم وقتی که همه خباثت استکبار در این روزها رخ نموده است.
لطفاً شعارهای پیشنهادی خود را نهایتاً تا ظهر شنبه ۱۰ آبانماه ۱۴۰۴ به ۱۰۰۰۴۶۱۵ ارسال نمائید.
