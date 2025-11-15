برپایی پنجمین دوره سوگواره تجسّمی چادرِخاکی در شهر قم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر پنجمین سوگواره تجسّمی چادرِخاکی گفت: امسال این سوگواره، با شعار: از سکوت تا فریاد، به نقش بی بدیل حضرت زهرای مرضیه علیهاالسلام در دفاع از حریم ولایت خواهد پرداخت.
حجتالاسلام سید حسین عدنانی مدیر پنجمین سوگواره تجسّمی چادرِخاکی، فاطمیه را فرصت مناسبی برای عرض ارادت به امالائمه دانست و گفت: بحمدالله به همّت گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی، در سالهای گذشته، چهار دوره از این سوگواره برپا شده است و انشاالله امسال نیز با برپایی این سوگواره، عشق و ارادتمان را به ساحت مقدّس مادر سادات، ابراز میکنیم.
وی پنجمین سوگواره تجسّمی چادرِخاکی را متمایز از سوگوارههای سنوات گذشته عنوان کرد و افزود: در سالهای گذشته، بیان مناقب و مصائب حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها از ولادت تا شهادت مد نظر بود؛ اما در سال جاری، با هدف معرفی روحیه انقلابی مادر سادات، غرفهها را مناسب سازی کردهایم و ذیل شعار: از سکوت تا فریاد، برنامه را برگزار نمودهایم.
حجتالاسلام عدنانی به بخشهای این سوگواره اشاره کرد و گفت: مسجدالنبی (ص)، سقیفه، بستر شهادت نبی مکرم اسلام صلیاللهعلیهوآله، استنصار، باغ فدک، کوچههای بنیهاشم، بیتالزهرا، درب سوخته، تشییع شبانه، ظهور، عهد با امام زمان ارواحنافداه و آئینه تاریخ، از بخشهای آمادهسازی شده برای سوگواره امسال است که انشاالله مورد استقبال بازدیدکنندگان و محبان حضرت، قرار خواهد گرفت.
وی از غرفهها و خدمات مهیّاشده در حاشیهی این سوگواره خبر داد و افزود: بخش کودکان، عفاف و حجاب، جهاد تبیین، نمایش زنده مصائب حضرت، بازارچه خیریه حضرت زهرا سلاماللهعلیها، توزیع نان گرم صلواتی و موکب پذیرایی، از جمله خدماتی هست که به سوگواران حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها ارائه خواهد شد.
مدیر پنجمین سوگواره تجسّمی چادرِخاکی زمان بازدید عمومی این سوگواره را از روز شنبه ۲۴ آبانماه اعلام کرد و گفت: این نمایشگاه تا روز سهشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۴، هر روز از ساعت ۱۸ الی ۲۳، پذیرایِ ارادتمندان و محبان مادر سادات خواهد بود.
پنجمین سوگواره تجسّمی چادرِخاکی به همّت گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی و با مشارکت: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سازمان بسیج سازندگی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، موسسه مواسات اهلبیت علیهمالسلام، حوزه مقاومت بسیج شهید بهشتی، اداره کل غلّه استان قم، شهرداری قم، سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری قم، در دامنه کوه خضر نبی علیهالسلام برگزار خواهد شد.
