سرمایه وقف صادراتی نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت دانش‌بنیان سینافناوران ماندگار و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری، ضمن تقدیر از این اقدام، گفت: تشکر می‌کنم که سازمان اوقاف را به‌عنوان مجموعه‌ای دانش‌بنیان پذیرفتید. در کشور در حوزه آبزی‌پروری با مشکلاتی روبه‌رو هستیم؛ دستگاه‌های اجرایی قدرتمند می‌توانند این چالش‌ها را رفع کنند. به‌عنوان مثال، در زمینه تأمین بچه‌ماهی کمبود داریم و لازم است دولت با ایجاد فارم‌های تخصصی در بوشهر یا چارک این مشکل را برطرف کند.

وی افزود: طبق اعلام فائو، تا سال ۲۰۴۰ حدود ۷ میلیارد نفر از جمعیت جهان باید پروتئین خود را از دریا تأمین کنند. ایران با داشتن آب‌های گسترده خلیج فارس، ظرفیت تولید تا پنج میلیون تن ماهی در سال را دارد. باید ۳۰ درصد پروتئین کشور از حوزه آبزی‌پروری تأمین شود تا مصرف گوشت قرمز و آب کنترل گردد.

حجت الاسلام خاموشی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم سرمایه وقف را به خارج منتقل کنیم، اما می‌توانیم دانش و فناوری وقف را صادر کنیم. سازمان اوقاف در زمینه درختکاری، پرورش ماهی و تولید جنین دام سنگین فعالیت دارد و در این مسیر نیازمند همکاری جدی سایر نهادها است.

سجاد احدزاده طی سخنانی در این مراسم با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان نهادهای حاکمیتی و شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: در نظر داریم مجموعه‌ای از همکاری‌های کلان میان سازمان اوقاف و مرکز همکاری‌ها شکل بگیرد؛ چه در مسیر همکاری با کشورهای آفریقایی در حوزه امنیت غذایی و چه در موضوعات دیگر از جمله آب و سلامت و غیره.

وی اظهار کرد: پروژه‌هایی که سازمان اوقاف تعریف کرده، هم‌راستا با فعالیت‌های ما در معاونت زیستی و گروه کشاورزی و امنیت غذایی است. البته این تفاهم‌نامه تنها یک درصد از مسیر است و نیازمند پیگیری مستمر خواهد بود.

در ادامه، احمدیان، معاون امور زیستی مرکز همکاری های سازمان اوقاف ضمن اشاره به بازدید از نمایشگاه دستاوردهای وقف گفت: در حوزه کشاورزی ایده‌ هایی مطرح است که در این زمینه با شرکت‌های دانش‌بنیان جلساتی برگزار شد. از جمله این شرکتها، شرکت سینافناوران ماندگار است که در زمینه تولید جنین گاو فعالیت دارد و با توجه به محدودیت مراتع و گرانی نهاده‌های دامی در کشور، پیشنهاد شد که موضوع کشت فراسرزمینی در حوزه دام دنبال شود تا بخشی از امنیت غذایی کشور در حوزه گوشت و دام سنگین تأمین شود.

وی افزود: مدیرعامل سینافناوران بخشی از مسیر را طی کرده بود اما با مشکلاتی مواجه بود که سعی کردیم آن‌ها را برطرف کنیم. امیدواریم با همکاری یکی از کشورهای آفریقایی این پروژه آغاز و سپس توسعه یابد.

محمدمهدی نادری، مدیرعامل شرکت سینافناوران ماندگار نیز در این نشست گفت: در سفری که دو سال پیش به آفریقا داشتیم، دیدیم که دام در آنجا ارزان است و ظرفیت مناسبی برای تولید فراسرزمینی گوساله وجود دارد، البته به شرط رعایت کامل اصول واکسیناسیون و سلامت دام. همچنین با کشورهای قزاقستان و ازبکستان نیز مذاکراتی در زمینه همکاری برای تولید گوشت و شیر انجام شده است.

غلامرضا رازقی، امین موقوفه سرلشکر خدایار نیز در این نشست عنوان کرد: در نمایشگاه دستاوردهای وقف اعلام آمادگی کردیم که در حوزه زراعت و صنایع وابسته، هم در داخل و هم خارج از کشور می توانیم همکاری‌های مشترک داشته باشیم.

