عمار حکیم: انتخابات کنونی پایه ثبات پایدار برای ۲۰ سال آینده عراق است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق امروز سه شنبه پس از انداختن رای خود به صندوق تاکید کرد که انتخابات کنونی، پایه و اساسی ثبات پایدار برای ۲۰ سال آینده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وی پس از شرکت در انتخابات پارلمانی عراق گفت که این انتخابات سرنوشت ساز است همانطور که انتخابات ۲۰۰۵، دموکراسی را ایجاد کرد، این انتخابات نیز عامل ایجاد ثبات پایدار برای ۲۰ سال آینده است از این رو امیدواریم ملت به پای صندوق‌های رای بروند و مشارکت گسترده، موثر و آگاهانه داشته باشند و اعتماد خود را به کسی که شایسته است بدهند تا عراق به ثبات پایدار برسد.

الحکیم توضیح داد که حجم مشارکت و حسن انتخاب دو عاملی است که عراق را در مسیر درست قرار می‌دهند چرا که رای‌گیری چند دقیقه طول می‌کشد اما نتایج آن ۴ سال ادامه دارد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق از ملت عراق خواستار مشارکت موثر برای تضمین حقوقشان شد و اشاره کرد که اراده‌ای سیاسی نزد همه رهبران سیاسی برای پیشروی سریع به سمت تشکیل دولت وجود دارد.

وی در پایان گفت که عراق بهبود می‌یابد و از شاخص‌های بهبود وضعیت آن تفاهم با نیروهای ائتلاف بین‌المللی برای پایان مأموریت آن‌ها در عراق است و همچنین از شاخص‌های بهبود آن پایان مأموریت یونامی در اواخر سال جاری است و همچنین از دیگر شاخص‌های بهبود وضعیت عراق، توانایی تشکیل دولت در مدتی اندک است چرا که اراده‌ای جدی برای پیشروی سریع به سمت تشکیل دولت وجود دارد.

گفتنی است فرآیند رای گیری عمومی انتخابات پارلمانی عراق از صبح امروز سه شنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ در سراسر این کشور آغاز شد. رای گیری از ساعت ۷ به وقت بغداد آغاز شده و تا ۶ عصر ادامه خواهد داشت. قرار است نتایج این انتخابات ۶ عصر روز چهارشنبه اعلام شود.

................

پایان پیام/ ۲۱۸

