به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، این نهاد اشاره کرد که فرآیند انتخابات بسیار روان برگزار شد.

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق با اشاره به مطابقت صد در صدی نتایج شمارش آرای دستی و الکترونیکی، اعلام کرد که در جریان انتخابات بی طرفانه و حرفه ای عمل کرده است.

نتایج بغداد

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اشاره کرد که شمار کل رای دهندگان در بغداد به بیش از 2 میلیون نفر رسید.

نهاد مذکور تصریح کرد که ائتلاف بازسازی و توسعه به ریاست محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق در رتبه نخست، حزب تقدم به ریاست محمد الحلبوسی در رتبه دوم، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در رتبه سوم و ائتلاف نیروهای حکومت ملی به رهبری سید عمار الحکیم در رتبه چهارم قرار گرفت.

نتایج نینوا

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که در نینوا بیش از یک میلیون و 353 هزار نفر رای دادند که حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی در رتبه نخست، حزب تقدم در رتبه دوم و ائتلاف بازسازی و توسعه در رتبه سوم قرار گرفت.

نتایج اربیل

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق شمار کل رای دهندگان در اربیل، مرکز اقلیم کردستان را بیش 798 هزار نفر اعلام کرد.

در اربیل حزب دموکرات کردستان در رتبه نخست، اتحادیه میهنی کردستان در رتبه دوم و جریان موضع ملی در رتبه سوم قرار گرفت.

نتایج بصره

شمار کل رای دهندگان در شهر بصره در جنوب رعاق به بیش از 826 هزار نفر رسید.

ائتلاف تصمیم به رهبری اسعد العیدانی، استاندار بصره در رتبه نخست، جنبش صادقون (عصائب اهل حق) در رتبه دوم و ائتلاف بازسازی و توسعه در رتبه سوم قرار گرفت.

نتایج الانبار

شمار کل رای دهندگان در استان الانبار در غرب عراق به بیش از 693 هزار نفر رسید.

براساس آمار منتشر شده از سوی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، حزب تقدم به رهبری الحلبوسی در رتبه نخست و الانبار هویتنا در رتبه دوم و ائتلاف قمم در رتبه سوم قرار گرفت.

نتایج دیوانیه

شمار کل رای دهندگان در استان دیوانیه عراق به بیش از 342 هزار نفر رسید که در آن ائتلاف بازسازی و توسعه در رتبه نخست، دولت قانون در رتبه دوم و سازمان بدر در رتبه سوم قرار گرفت.

نتایج سلیمانیه

شمار کل رای دهندگان در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق به بیش از 738 هزار نفر رسید که در آن اتحادیه میهنی کردستان در رتبه نخست، جریان موضع ملی در رتبه دوم و جنبش نسل نو در رتبه سوم قرار گرفت.

نتایج صلاح الدین

شمار کل رای دهندگان در استان صلاح الدین به بیش از 596 هزار نفر رسید که در آن حزب تقدم در رتبه نخست، ائتلاف بازسازی و توسعه در رتبه دوم و ائتلاف عزم در رتبه سوم قرار گرفت.

نتایج نجف

شمار کل رای دهندگان در استان نجف به بیش از 359 هزار نفر رسید که در آن ائتلاف بازسازی و توسعه در رتبه نخست، ائتلاف نیروهای حکومت ملی در رتبه دوم و ائتلاف دولت قانون در رتبه سوم قرار گرفت.

نتایج دهوک

شمار کل رای دهندگان در استان دهوک به بیش از 623 هزار نفر رسید که در آن حزب دموکرات کردستان در رتبه نخست، اتحادیه اسلامی در رتبه دوم و جریان موضع ملی در رتبه سوم قرار گرفت.

نتایج کربلا

شمار کل رای دهندگان در استان کربلا به بیش از 316 هزار نفر رسید که در آن ائتلاف بازسازی و توسعه در رتبه نخست، ائتلاف دولت قانون در رتبه دوم و جریان اشراقه کانون در رتبه سوم قرار گرفت.

نتایج واسط

شمار کل رای دهندگان در استان واسط به بیش از 366 هزار نفر رسید که در آن ائتلاف واسط أجمل در رتبه نخست، ائتلاف دولت قانون در رتبه دوم و ائتلاف بازسازی و توسعه در رتبه سوم قرار گرفت.

نتایج المثنی

شمار کل رای دهندگان در استان المثنی به بیش از 249 هزار نفر رسید که در آن ائتلاف بازسازی و توسعه در رتبه نخست، ائتلاف دولت قانون در رتبه دوم و جنبش صادقون در رتبه سوم قرار گرفت.

نتایج میسان

شمار کل رای دهندگان در استان میسان به بیش از 256 هزار نفر رسید که در آن ائتلاف بازسازی و توسعه رتبه نخست، سازمان بدر رتبه دوم و ائتلاف دولت قانون رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

نتایج ذی قار

شمار کل رای دهندگان در استان ذی قار به بیش از 538 هزار نفر رسید که در آن ائتلاف بازسازی و توسعه در رتبه نخست، ائتلاف دولت قانون در رتبه دوم و جنبش صادقون در رتبه سوم قرار گرفت.

نتایج کرکوک

شمار کل رای دهندگان در استان کرکوک به بیش از 619 هزار نفر رسید که در آن حزب دموکرات کردستان در رتبه نخست، حزب تقدم در رتبه دوم و جنبش ترکمان های عراق در رتبه سوم قرار گرفت.

نتایج دیالی

شمار کل رای دهندگان در استان دیالی به بیش از 599 هزار نفر رسید که در آن سازمان بدر در رتبه نخست، حزب تقدم در رتبه دوم و ائتلاف سیاده الوطنی در رتبه سوم قرار گرفت.

نتایج بابل

شمار کل رای دهندگان در استان بابل به بیش از 561 هزار نفر رسید که در آن ائتلاف بازسازی و توسعه در رتبه نخست، جنبش صادقون در رتبه دوم و ائتلاف دولت قانون در رتبه سوم قرار گرفت.

پیش از این کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که با شمارش 99.98 درصد آرا، میزان مشارکت در انتخابات عراق به 56.11 درصد افزایش یافته است.

رئیس تیم ناظران بین‌المللی سازمان‌های خارجی حاضر در جریان نظارت بر انتخابات پارلمانی عراق نیز پیشتر گفت که میزان رضایت از فرآیند انتخابات عراق به 90 درصد رسید.

ششمین دور از انتخابات پارلمانی عراق روز گذشته در سراسر این کشور برگزار شد.

