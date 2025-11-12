به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ششمین دوره انتخابات مجلس نمایندگان عراق روز گذشته با مشارکت ۵۵ درصدی مردم برگزار شد. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، پیش‌تر با صدور چند بیانیه پیاپی خواستار تحریم انتخابات شده بود. با این حال، مواضع اخیر مرجعیت عالی دینی عراق مبنی بر ضرورت حضور مردم در این روند، واکنش تند وی را برانگیخت.

پخش سخنان نماینده مرجعیت درباره مشارکت در انتخابات

هم‌زمان با روز انتخابات، شبکه تلویزیونی «کربلا» وابسته به عتبه مقدس حسینی(ع) بخشی از سخنرانی قدیمی شیخ عبدالمهدی الکربلائی، نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی را بازنشر کرد. وی در این سخنرانی تأکید کرده بود که عدم مشارکت در انتخابات راه‌حل مشکلات نیست و کنار کشیدن مردم موجب روی کار آمدن افراد نالایق می‌شود.

او در بخشی از سخنان خود تصریح کرده بود: «روی‌گردانی از انتخابات باعث می‌شود دیگران شرکت کنند و ممکن است افرادی ناصالح را انتخاب نمایند که عملکرد آنان مضر باشد. عدم مشارکت می‌تواند زمینه ورود افراد بد به مراکز تصمیم‌گیری کشور را فراهم کند.»

تعطیلی حوزه علمیه نجف برای تسهیل حضور طلاب در انتخابات

حوزه علمیه نجف اشرف نیز به‌منظور تسهیل مشارکت طلاب و اساتید در انتخابات سراسری، دروس خود را در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل کرد. این اقدام نشانه‌ای از هماهنگی با فضای ملی و تأکید نهادهای دینی بر اهمیت حضور در تعیین سرنوشت سیاسی عراق ارزیابی شد.

تأکید عتبه حسینی بر لزوم مشارکت در انتخابات

عتبه مقدس حسینی(ع) نیز هم‌زمان با انتخابات، در پاسخ به سوالات متعدد مردم درباره تکلیف شرعی و ملی مشارکت، بر ضرورت حضور در انتخابات تأکید کرد. در بیانیه این عتبه آمده بود که مشارکت عمومی مردم می‌تواند راهی برای انتخاب افراد صالح و شایسته برای آینده کشور باشد.

سید رشید الحسینی، نماینده و معتمد مرجعیت عالی دینی نیز با حضور در یکی از مراکز اخذ رأی، رأی خود را به صندوق انداخت و در مصاحبه‌ای کوتاه مردم را به شرکت گسترده در انتخابات فراخواند.

بیانیه تند مقتدی صدر علیه نماینده مرجعیت

در پی این اقدامات، مقتدی صدر با انتشار پیامی در حساب منتسب به خود، بیانیه‌ای با عنوان «گله یا تذکر دوستانه» خطاب به شیخ عبدالمهدی الکربلائی صادر کرد. در این بیانیه، وی ضمن انتقاد از پخش سخنان نماینده مرجعیت از شبکه کربلا، مدعی شد که دعوت به مشارکت در انتخابات موجب تداوم حضور چهره‌های فاسد در قدرت خواهد شد.

وی در بخشی از بیانیه خود نوشت: «اگر پیروان شما افراد صالح را انتخاب کنند، آیا این به معنای تشکیل دولت صالح است؟ نفوذ دولت پنهان و سلطه فاسدان مانع از پیروزی صالحان می‌شود و در نهایت همان چهره‌های قدیمی قدرت را بین خود تقسیم می‌کنند.»

صدر همچنین در ادامه خطاب به شیخ الکربلائی گفته است: «شاید سخن شما که از شبکه کربلا پخش شد، مربوط به گذشته باشد و شاید به همین دلیل شما امسال در انتخابات شرکت نکردید. آیا این خود پیام روشنی برای پیروان شما نیست که رأی ندهند؟»

وی در بخش پایانی بیانیه خود افزود: «ما همچنان منتظریم که شما برای نجات عراق از چنگال فاسدان گامی عملی بردارید. اما امروز فساد بازگشته، شبه‌نظامیان قدرت گرفته‌اند و کشور دوباره در مسیر تقسیم منافع میان گروه‌های سیاسی گرفتار شده است.»

در پایان بیانیه، مقتدی صدر با عبارتی کنایه‌آمیز نوشته است: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ... شیخ ما، سپاسگزاریم از طرف دوستدارانت، و در نهایت خواسته ما زوال اندوه از دوش این ملت است.»

........

پایان پیام/