انتخابات عراق بدون حوادث جدی پایان یافت/ مشارکت پایین در بغداد و بالاتر در شمال و جنوب

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراکز رأیگیری در سراسر عراق شامگاه سهشنبه در ساعت شش عصر به وقت محلی بسته شد تا فرآیند شمارش و تطبیق آرا آغاز شود. انتخابات در بیش از ۸۷۰۰ مرکز برگزار شد و نیروهای امنیتی عراق تدابیر گستردهای برای حفظ نظم اتخاذ کردند.
بغداد: مشارکت پایین و غیبت جریان صدر
فرحالزمان شوقی، خبرنگار الجزیره در بغداد، گزارش داد که میزان مشارکت در پایتخت عراق بین ضعیف و متوسط در نوسان بود، اما در دو ساعت پایانی افزایش یافت. به گفته او، میزان رأیدهی در منطقه الکرخ به حدود ۲۳ درصد و در منطقه الرصافه به ۱۸ درصد رسید؛ رقمی پایین که علت اصلی آن تحریم انتخابات از سوی طرفداران جریان صدر عنوان شده است.
کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرد که شمارش الکترونیکی آرا آغاز شده و شکایات محدودی از سوی گروههای سیاسی دریافت شده است.
جنوب: آرامش نسبی و مشارکت بیشتر در مناطق روستایی
عبدالفتاح فاید، خبرنگار الجزیره در بصره، گفت که رأیگیری در جنوب کشور بدون تخلف جدی انجام شد. او افزود که مشارکت در مناطق روستایی بیشتر از شهرها بوده و زنان و سالمندان بیشترین سهم را در میان رأیدهندگان داشتهاند.
بر اساس گزارشها، برخی مراکز نتایج اولیه را بهصورت الکترونیکی ثبت و به کمیسیون ارسال کردند.
نجف: افزایش تدریجی مشارکت
سامر الکبیسی از نجف خبر داد که میزان مشارکت از ۱۶ درصد در ظهر به حدود ۲۵ درصد تا پایان روز رسید. به گفته او، مناطق مذهبی و بخش قدیمی شهر بیشترین حضور را داشتند و کمیسیون استان از نبود تخلفات مهم خبر داد.
کردستان عراق: مشارکت کمتر از رأیگیری ویژه
در اقلیم کردستان، سیر حکیم خبرنگار الجزیره گزارش داد که میزان مشارکت بین ۲۴ تا ۲۸ درصد بود؛ رقمی کمتر از انتخابات ویژه نیروهای امنیتی و آوارگان که به ۹۵ درصد رسیده بود.
فرآیند شمارش آرا بهصورت دستی آغاز شده و صندوقها طبق قانون بهصورت زمینی به بغداد ارسال خواهند شد. کمیسیون اعلام کرده است که نتایج نهایی ظرف ۲۴ ساعت در بغداد منتشر میشود.
موصل و شمال کشور: افزایش محسوس در ساعات پایانی
در موصل، المعتز بالله حسن، خبرنگار الجزیره، از افزایش چشمگیر مشارکت خبر داد؛ بهطوریکه میزان رأیدهی از ۳۰ درصد در نیمه روز به حدود ۵۰ درصد تا زمان بسته شدن صندوقها رسید. استانهای نینوا، صلاحالدین، الانبار و دیالی نیز الگوی مشابهی را تجربه کردند.
ارزیابی ناظران و واکنش مقامات
وائل منذر، ناظر شبکه «عین» برای پایش انتخابات، گفت که روند رأیگیری عمومی در مقایسه با دورههای گذشته روانتر و منظمتر بود. او از ثبت ۱۲۷۵ تخلف جزئی خبر داد که بیشتر مربوط به تلاش برای تأثیرگذاری بر رأیدهندگان یا محدود کردن حرکت ناظران بود و در محل حلوفصل شد.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، با ابراز خرسندی از روند انتخابات، آن را تجلی تبادل مسالمتآمیز قدرت دانست. در مقابل، خمیس الخنجر، رهبر ائتلاف السیاده، این رأیگیری را فرصتی برای تغییر و بازسازی عراق توصیف کرد.
