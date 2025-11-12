به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر نقش اثرگذار روابط عمومی در پیشبرد اهداف سازمانی گفت: روابط عمومی تنها بازتاب‌دهنده فعالیت‌ها نیست، بلکه باید با تحلیل، هدایت و شناخت دقیق فضای رسانه‌ای، مسیر حرکت سازمان را به‌سوی نظام مطلوب و تحقق مأموریت‌های وقف و خدمت به مردم هموار کند.



سیزدهمین دوره آموزش تخصصی کارشناسان روابط عمومی ستاد سازمان و ادارات کل اوقاف و امور خیریه سراسر کشور با حضور علیرضا خسروی و با موضوع «آشنایی با تحلیل محتوای پیام‌های ارتباطی» از ۲۰ تا ۲۲ آبان‌ماه در محل سازمان اوقاف در حال برگزاری است.



در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، با قدردانی از تلاش‌های روابط عمومی این سازمان گفت: بهترین شاخص عملکرد شما، خودِ شما هستید؛ اگر به گذشته و امروز نگاه کنیم، می‌بینیم در حوزه‌های ثبت و اسناد، حقوقی، اجرای نیت واقفان و فعالیت‌های دانش‌بنیان، پیشرفت قابل توجهی داشته‌ایم و کارها به‌خوبی پیش می‌رود.



خاموشی با اشاره به نقش رسانه و روابط عمومی در دنیای امروز اظهار کرد: سوشال مدیا همچون تار عنکبوتی است که همه انسان‌ها را به هم پیوند داده است. در این فضا جبهه انقلاب در برابر جبهه استکبار درگیر است و ما باید بتوانیم با تدبیر و دانش، از حالت مصرف‌کننده خارج شویم و سهم خود را در این میدان گسترش دهیم.



وی با بیان اینکه رسانه امروز تعیین‌کننده سرنوشت جوامع است، افزود: رسانه مشخص می‌کند چه کسی بماند و چه کسی برود، چه چیزی ارزشمند باشد و چه چیزی نه. خبر دادن و خبر گرفتن مانند دم و بازدم شده است؛ امری غیرقابل انکار در زندگی بشر.



رئیس سازمان اوقاف در ادامه درباره مأموریت اقتصادی این سازمان گفت: سازمان اوقاف بودجه دولتی و نفتی ندارد. ما سازمانی هستیم که باید با سرمایه خودمان حرکت کنیم و با اتکا به دارایی‌های وقفی، ارزش‌آفرینی و مولدسازی کنیم.



خاموشی با اشاره به تلاش‌های این سازمان در زمینه پروژه‌های تولیدی و اقتصادی اظهار کرد: در طرح بیابان پایه، تلاش داریم سهم بخش تولید را افزایش دهیم. بسیاری از زمین‌های وقفی پیش‌تر به‌صورت اجاره‌داری اداره می‌شد، اما اکنون به سمت بهره‌وری و تولید پیش می‌رویم.



وی در پایان با تأکید بر نقش راهبردی روابط عمومی در ساختار سازمان‌ها گفت: روابط عمومی باید نه‌فقط بازتاب‌دهنده فعالیت‌ها، بلکه راهبر مسیر حرکت سازمان به‌سوی نظام مطلوب باشد؛ سیستمی که بتواند با درک دقیق از فضای اجتماعی و رسانه‌ای، سازمان را در جهت تحقق اهداف وقف و خدمت به مردم هدایت کند.

