تجلیل از نقش ملی و بینالمللی آبشار عاطفهها
حجتالاسلام علی عسگری معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری ضمن ابراز خرسندی از حضور در این مجموعه گفت: از آغاز تاسیس آبشار عاطفهها تاکنون در جریان فعالیتهای بزرگ و خدمات ارزشمند آن بودهام. بسیاری از نیروهای این مجموعه از جامعه هدف جذب شدهاند و امروز همچون فرزندان این خانواده بزرگ فعالیت میکنند.
وی افزود: گزارش ارائهشده از اقدامات مجموعه در سطح کشور و حتی در عرصه بینالملل، بهویژه در عراق و غزه، نشان میدهد اگر چنین نهاد توانمندی وجود نداشت، بسیاری از اقشار آسیبپذیر در شرایط دشوارتری قرار میگرفتند.
عسگری تصریح کرد: آبشار عاطفهها امروز نمونهای سالم و کارآمد از یک تشکل مردمنهاد موفق است؛ مجموعهای که بخش مهمی از ماموریتهای حوزه مشارکت اجتماعی را بهخوبی بر عهده گرفته است.
آبشار عاطفهها؛ الگویی موفق از مدیریت چابک و شبکهسازی گسترده
هادی رجائینیا مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری نیز گفت: بازدید امروز تصویری دقیق از ساختار این مجموعه بینالمللی ارائه داد؛ مجموعهای که با وجود گستردگی فعالیت و ۹۵۰ شعبه، با شبکهای چابک، منسجم و هدفمند اداره میشود.
وی با اشاره به فروشگاهها و سازوکار ارائه کالا افزود: ارائه کالا با قیمت مناسب، حفظ کرامت مددجویان، تامین جهیزیه برای زوجین و طراحی دقیق فرایندها، نشان میدهد این مجموعه بهصورت کاملاً حرفهای و علمی اداره میشود. باور دارم آبشار عاطفهها روزبهروز موفقتر دیده خواهد شد.
الگوی کامل از مدیریت اجتماعی
سید حسن حسینی، فرماندار مشهد با اشاره به نقش آبشار عاطفهها در مدیریت بخشی از بار اجتماعی شهر گفت: آنچه در این مجموعه دیده شد، یک الگوی کامل از مدیریت اجتماعی است؛ نظم، انسجام، برنامهریزی، چابکی و روحیه خدمتگزاری در این خیریه کاملاً مشهود است. این بنیاد توانسته بخشی از بار حمایتی مشهد را با ساختاری نظاممند بر دوش بگیرد.
وی افزود: آبشار عاطفهها یک شبکه مردمی کمنظیر است که میتواند با همراهی دستگاهها خدمات گستردهتری در سطوح ملی و بینالمللی ارائه دهد.
