نتایج نهایی انتخابات عراق اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ این کشور را اعلام کرد.

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که طبق نتایج نهایی انتخابات ائتلاف آبادانی و توسعه در بغداد ۱۵ کرسی، حزب تقدم ۱۰ کرسی و ائتلاف دولت قانون ۹ کرسی ائتلاف قوی الدوله نیز ۵ کرسی را به خود اختصاص دادند.

همچنین جنبش صادقون نیز ۵ کرسی، ائتلاف عزم ۵ کرسی، سازمان بدر ۴ کرسی، السیاده چهار کرسی، ائتلاف الاساس ۴ کرسی، جنبش حقوق سه کرسی، ابشر یا عراق یک کرسی، اشراقه کانون یک کرسی و ایفان جابرو یک کرسی را به دست آوردند.

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق میزان مشارکت در بغداد را ۴۸ درصد اعلام کرد.

این خبر در حال تکمیل است.

......

پایان پیام/