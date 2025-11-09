به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه برابر با ۱۱ نوامبر، انتخابات پارلمانی عراق برگزار خواهد شد. به همین مناسبت، به معرفی لیست‌های انتخاباتی پرداخته می‌شود. در هشتمین قسمت، به ائتلاف «جنبش حقوق» می‌پردازیم.

یکی از جریان‌های کم‌کرسی اما پراثر در انتخابات عراق، «جنبش حقوق» است

جنبش حقوق

این لیست گرچه از شانس اندکی برای پیروزی گسترده برخوردار است، اما در معادلات پس از انتخابات، به ویژه در لابی‌های پشت‌پرده و ائتلاف‌های سیاسی، می‌تواند نقشی فراتر از وزن عددی خود داشته باشد.

جنبش حقوق را باید شاخه سیاسی «کتائب حزب‌الله» دانست؛ هرچند این گروه هیچ‌گاه چنین ارتباطی را به طور رسمی اعلام نکرده است، حمایت‌های آشکار «ابوعلی العسکری» و نحوه شکل‌گیری تشکیلات، این ارتباط را تأیید می‌کند.

این جریان در سال ۲۰۱۹ و در پی تحولات پس از اعتراضات موسوم به «جنبش تشرین»، به رهبری «حسین مؤنس» (ابوزینب الموسوی) اعلام موجودیت کرد. پایگاه اصلی فعالیت آن در «بغداد» و «بصره» است و با شعار «الحقوق للکل» و نماد سبزرنگ خود وارد رقابت‌های انتخاباتی شد.

اولین حضور انتخاباتی جنبش حقوق با تنها یک کرسی همراه بود؛ اما پس از استعفای جریان صدر، شمار نمایندگانش به سه نفر افزایش یافت. هرچند از نظر عددی ناچیز است، اما همین حضور محدود باعث تقویت موقعیت سیاسی آن در میان گروه‌های مقاومت شد.

ساختار این جنبش الهام‌گرفته از منطق درونی کتائب است: «تشکیلاتی بسته، منضبط و نخبه‌محور» که اولویت خود را نه گسترش کمّی، بلکه تقویت کیفی و امنیتی نیروها قرار داده است. بدنهٔ حقوق عمدتاً از فعالان مراکز مطالعاتی و رسانه‌ای تشکیل شده که سال‌ها پیش کتائب حزب‌الله آن‌ها را سازماندهی کرده بود.

در حوزه ایدئولوژیک، این جریان خود را وفادارترین شاخه به محور مقاومت و اندیشه ولایت فقیه می‌داند. از همین منظر است که با بیش‌تر احزاب عراقی رابطه‌ای منتقدانه دارد؛ با برخی تعارض مبنایی دارد و در خصوص برخی دیگر، بر میزان پایبندی به اصول ایراد می‌گیرد.

مواضع سیاسی اخیر جنبش حقوق بر مخالفت با ادامه حضور نیروهای آمریکایی و رد هرگونه ائتلاف با جریان‌های همسو با غرب متمرکز است. بر همین اساس، در انتخابات امسال نیز به‌صورت مستقل فعالیت می‌کند، در حالی‌که گروه‌هایی مانند «کتائب سیدالشهدا» و «انصارالله الاوفیا» که نزدیک به کتائب‌اند، از فهرست «دولة القانون» حمایت می‌کنند.

منبع : کانال تحولات عراق

