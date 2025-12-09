به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فضای سیاسی عراق در روزهای اخیر بهشدت ملتهب شده است. منابع دولتی و سیاسی میگویند واشنگتن در آستانه اعلام بستهای گسترده از تحریمها قرار دارد که شخصیتهای سیاسی، اقتصادی و فصائل مسلح، بههمراه بانکها و شرکتهای مالی و سرمایهگذاری را هدف میگیرد.
این تحریمها بیشتر با اتهام «همکاری با ایران، نقض تحریمها و مشارکت در فعالیتهای مالی مشکوک» مرتبط است و همزمان با گفتگوهای حساس برای تشکیل دولت جدید، نگرانیهای داخلی را دوچندان کرده است.
تمرکز واشنگتن بر مهار نفوذ ایران
به گفته منابع آگاه، مقامهای آمریکایی در دیدارهای اخیر به بغداد تأکید کردهاند که تحریمها افراد و نهادهایی را هدف میگیرد که در آنچه «پولشویی، تأمین مالی گروههای همپیمان ایران و تعاملات اقتصادی غیرقانونی» عنوان شده، نقش داشتهاند.
منابع مطلع به «العربی الجدید» گفتهاند برخی چهرههای نزدیک به گروههای مسلح، که اکنون در پارلمان جدید حضور دارند، ممکن است در فهرست تحریمها باشند. همچنین آمریکا بخشی از این اقدام را «پاسخ به حملات اخیر به میادین نفت و گاز اقلیم کردستان» میداند.
بسته تحریمی احتمالاً گستردهترین در سالهای اخیر
منابع نزدیک به دولت تأکید میکنند که بررسیهای محرمانه آمریکا درباره پروندههای مالی، امنیتی و تجاری دهها شخصیت و شرکت عراقی به پایان رسیده و انتظار میرود بسته پیشِ رو بزرگترین بسته تحریمی چند سال اخیر باشد.
به گفته عائد الهلالی، سیاستمدار نزدیک به نخستوزیر، واشنگتن این اقدام را بخشی از سیاست جدید خود برای «کاهش نفوذ فزاینده تهران در ساختارهای عراقی» معرفی کرده و قصد دارد تحریمها را بهصورت تدریجی اعلام کند تا شوک سیاسی و اقتصادی ایجاد نشود.
پیامدهای سیاسی؛ از فشار بر روند تشکیل دولت تا مهار چهرههای نزدیک به ایران
کارشناسان سیاسی معتقدند واشنگتن احتمالاً از این تحریمها برای اعمال فشار بر روند تشکیل دولت جدید نیز استفاده خواهد کرد.
نزار حیدر، مدیر مرکز الإعلام العراقی در واشنگتن، هشدار میدهد که آمریکا ممکن است با حضور وزرا یا مقامات نزدیک به گروههای مسلح همپیمان ایران مخالفت کند؛ اقدامی که میتواند تعادل سیاسی را بههم بزند و مسیر تشکیل دولت را پیچیدهتر کند.
پیامدهای اقتصادی؛ فشار بر دینار، اختلال در بازار و تهدید سرمایهگذاریها
طبق تحلیل کارشناسان، تحریمهای جدید میتواند به پیامدهایی جدی در بازار عراق منجر شود؛ از جمله:کاهش نقدینگی و اختلال در نظام مالی وابسته به دلار، افزایش تقاضا برای دلار در بازار آزاد و افت بیشتر ارزش دینار، توقف یا تأخیر پروژههای سرمایهگذاری و دشواری در تأمین کالاها و محمولههای تجاری. همچنین شرکتهای مشمول تحریم احتمالاً از هرگونه همکاری اقتصادی با دولت عراق محروم خواهند شد.
سابقه تحریمها و دور جدید فشار حداکثری
وزارت خزانهداری آمریکا در سالهای اخیر بارها شرکتها، بانکها و شخصیتهای عراقی را به بهانههای «همکاری با ایران، فساد مالی و قاچاق سلاح!» تحریم کرده است. در تازهترین نمونه، واشنگتن در ژوئیه گذشته مدعی شد شبکهای را که نفت ایران را تحت پوشش اسناد عراقی قاچاق میکرد، رصد و در فهرست تحریم قرار داده است.
