نتایج نهایی ششمین انتخابات پارلمانی عراق + آمار تفکیکی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، نتایج نهایی ششمین انتخابات پارلمانی پساصدام را اعلام کرد.

کمیساریای عالی اعلام کرده است که ائتلاف‌های سیاسی می‌توانند نسبت به نتایج نهایی انتخابات پارلمانی اعتراض ارائه کنند.

نتایج نهایی آرای انتخابات پارلمانی عراق حوزه انتخابیه بغداد-پایتخت عراق

میزان مشارکت در بغداد حدود 48 درصد بوده است.

15 کرسی به ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیاع السودانی رسید.

حزب تقدم به رهبری محمد حلبوسی توانست، 10 کرسی را از آن خود کند و 5 کرسی نیز ائتلاف قوی الدوله به رهبری سید عمار حکیم رسید.

نتایج نهایی آرای انتخابات پارلمانی عراق در استان نجف اشرف

-ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری السودانی 2 کرسی

-ائتلاف قوی الدوله الوطنیه به رهبری سید عمار حکیم 2 کرسی

ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی2 کرسی توانستند از آن خود کنند.

نتایج نهایی آرای انتخابات پارلمانی عراق در استان المثنی

-ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری السودانی 2 کرسی

-ائتلاف دولت قانون به رهبری المالکی 2 کرسی

-جنبش الصادقون به رهبری الخزعلی 1 کرسی از آن خود کردند

نتایج نهایی آرای انتخابات پارلمانی عراق در استان القادسیه

-ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیاع السودانی 3 کرسی

-ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی 2 کرسی

-سازمان بدر به رهبری هادی العامری 2 کرسی

نتایج نهایی آرای انتخابات پارلمانی عراق در استان کرکوک

-اتحادیه میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانی 4 کرسی

-حزب تقدم به رهبری محمد الحلبوسی 3 کرسی

-جبهه ترکمان العراق الموحد 2 کرسی

نتایج نهایی آرای انتخابات پارلمانی عراق در استان نینوا

-حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی 5 کرسی

-حزب تقدم به رهبری محمد الحلبوسی 4 کرسی

ائتلاف توسعه و بازسازی به رهبری محمد شیاع السودانی 4 کرسی

نتایج نهایی آرای انتخابات پارلمانی عراق در استان الانبار

-حزب تقدم 5 کرسی

-ائتلاف الانبار هویتنا 3 کرسی

-ائتلاف قمم 3 کرسی

نتایج نهایی آرای انتخابات پارلمانی عراق در استان صلاح الدین

حزب تقدم به رهبری محمد الحلبوسی 2 کرسی

-ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیاع السودانی 2 کرسی

-ائتلاف عزم به رهبری مثنی السامرائی 2 کرسی

نتایج نهایی آرای انتخابات پارلمانی عراق در استان اربیل در اقلیم کردستان

حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی 9 کرسی

-اتحادیه میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانی 3 کرسی

-جریان موضع میهنی 2 کرسی

نتایج نهایی آرای انتخابات پارلمانی عراق در استان سلیمانیه

-اتحادیه میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانی 8 کرسی

-جنبش موضع میهنی 3 کرسی

-نسل نو 2 کرسی

-حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی 2 کرسی

نتایج نهایی آرای انتخابات پارلمانی عراق در استان دهوک

حزب دموکرات کردستان 9 کرسی

-اتحادیه اسلامی کردستان 2 کرسی

نتایج نهایی آرای انتخابات پارلمانی عراق در استان واسط

-ائتلاف «واسط الاجمل بالخدمات» 4 کرسی

-ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی 2 کرسی

-ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیاع السودانی 2 کرسی

نتایج نهایی آرای انتخابات پارلمانی عراق در استان دیالی

سازمان بدر به رهبری هادی العامری 3 کرسی

-حزب تقدم به رهبری محمد الحلبوسی 3 کرسی

-ائتلاف السیاده به رهبری خمیس الخنجر 2 کرسی

نتایج نهایی آرای انتخابات پارلمانی عراق در استان بصره

-ائتلاف تصمیم(به رهبری استاندار بصره) 6 کرسی

-جنبش الصادقون(به رهبری شیخ قیس الخزعلی) 5 کرسی

-ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیاع السودانی 4 کرسی

نتایج نهایی آرای انتخابات پارلمانی عراق در استان ذی‌قار

-ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیاع السودانی 3 کرسی

-ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی 3 کرسی

-جنبش الصادقون به رهبری شیخ قیس الخزعلی 3 کرسی

نتایج نهایی آرای انتخابات پارلمانی عراق در استان کربلای معلی

-ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیاع السودانی 3 کرسی

-ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی 2 کرسی

-ائتلاف اشراقه کانون 2 کرسی

نتایج نهایی آرای انتخابات پارلمانی عراق در استان میسان

-ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیاع السودانی 3 کرسی

-سازمان بدر به رهبری هادی العامری 2 کرسی

-ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی 2 کرسی

نتایج نهایی آرای انتخابات پارلمانی عراق در استان بابِل

-ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیاع السودانی 3 کرسی

-جنبش الصادقون به رهبری شیخ قیس الخزعلی 3 کرسی

-ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی 3 کرسی

......

پایان پیام/