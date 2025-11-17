نشست چارچوب هماهنگی شیعیان عراق با حضور السودانی در منزل العبادی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست چارچوب هماهنگی گروههای شیعی عراق با حضور نخستوزیر محمد شیاع السودانی در منزل حیدر العبادی برگزار شد؛ نشستی که در راستای گفتوگوهای جاری میان گروههای عراقی برای تعیین مسئولان سهگانه عراق (نخستوزیر و رئیسجمهور و رئیس مجلس) ارزیابی میشود.
این جلسه با حضور نخستوزیر عراق، محمد شیاع السودانی، و جمعی از رهبران گروههای شیعی در منزل حیدر العبادی برگزار شد.
این نشست بخشی از رایزنیهای سیاسی نیروهای شیعی عراق برای بررسی روندهای آینده و هماهنگی در خصوص مسائل کلان کشور عراق خواهد بود.
........
پایان پیام/
نظر شما