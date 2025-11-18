هدایت جامعه به سمت ظهور، وظیفه رسانه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد» تولیت آستان مقدس جمکران، امروز سه‌شنبه در مراسم «جام رسانه امید» با اشاره به جایگاه والای قرآن کریم در هدایت انسان اظهار کرد: قرآن در سه صورت برای انسان نازل شده است؛ قرآن صامت، قرآن ناطق و قرآن مجسم.

وی توضیح داد: قرآن صامت همان کتاب الهی است که اگر انسان با آن سخن نگوید، این کتاب نیز با او سخن نخواهد گفت؛ قرآن ناطق همان حجت الهی و مفسر قرآن است که باید به او توجه داشت و از بیانات و نکاتش پیروی کرد؛ و قرآن مجسم، تجلی زنده کتاب الهی و تجسّم حقیقت قرآن در وجود انسان‌های الهی است.

تولیت آستان مقدس جمکران در ادامه با اشاره به اهمیت توجه به ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) اظهار داشت: «ما اکنون در مرحله ظهور صغری هستیم و می‌توانیم با رفتار و اعمال خود این مرحله را کوتاه‌تر یا طولانی‌تر کنیم؛ زیرا تحقق ظهور وابسته به عملکرد جامعه مؤمنان است.»

وی نقش رسانه در این زمینه را بسیار مهم دانست و افزود: «رسانه باید جامعه را به سمت جامعه مهدوی سوق دهد و بتواند قشر خاکستری را به سوی ظهور حضرت مهدی(عج) متمایل کند.»

حجت‌الاسلام اجاق‌نژاد تأکید کرد: «اطلاع‌رسانی و روایتگری دو وظیفه اصلی رسانه هستند و اگر این دو درست انجام شوند، جامعه به آگاهی و بصیرت واقعی دست می‌یابد.»

او در ادامه با اشاره به فعالیت رسانه‌های معاند گفت: «اگر رسانه‌های دشمن توانسته‌اند در ذهن و دل جامعه نفوذ کنند، دلیل آن وجود روایت‌های مسموم است؛ بنابراین باید در برابر این جریان‌ها با تولید روایت‌های صحیح و روشنگرانه مقابله کرد.»

تولیت آستان مقدس جمکران در پایان خاطرنشان کرد: «کار واقعی رسانه باید منجر به روشنگری و امیدآفرینی در جامعه شود. رسانه‌های داخلی اگر ارتباط خود را با مردم تقویت کنند، می‌توانند اخبار را به‌درستی منعکس کرده و نسل جدید را به سوی حقیقت و امید رهنمون سازند.»

