به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هفته بینادیانی بریتانیا در سال ۲۰۲۵ با شعار «در کنار هم، برای جامعه خدمت میکنیم» برگزار شد و هدف آن تقویت همزیستی مسالمت امیز میان پیروان ادیان مختلف بود.
این دوره با مشارکت گسترده جوامع مذهبی، دانشگاهها، سازمانهای مدنی و نهادهای دولتی آغاز شد و در سراسر کشور برنامههایی از جمله نشستهای دینی و فرهنگی، نمایشگاهها و فعالیتهای آموزشی برگزار گردید.
حضور پرشور جوانان و دانشجویان، نویددهنده تقویت همبستگی و همزیستی مسالمت آمیز بین ادیان و افزایش همکاریهای میان گروههای مذهبی در سطح جامعه است.
