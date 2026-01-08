به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه یک دستور اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن ایالات متحده از ۶۶ سازمان بین‌المللی که دیگر در راستای منافع آمریکا نیستند خارج خواهد شد.

بر اساس اعلام کاخ سفید، از میان این سازمان‌ها، ۳۱ سازمان به سازمان ملل متحد مرتبط هستند.

در میان ۳۵ سازمان غیروابسته و ۳۱ نهاد وابسته به سازمان ملل که ترامپ در یادداشتی به مقامات ارشد دولتی به آن‌ها اشاره کرده است، نام "کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی" نیز به چشم می‌خورد. بسیاری این کنوانسیون را "ستون اصلی" پیمان آب و هوا و توافق مادر برای توافقنامه آب و هوایی پاریس سال ۲۰۱۵ می‌دانند.

ایالات متحده سال گذشته برای اولین بار طی سه دهه گذشته، در نشست سالانه بین‌المللی آب و هوایی سازمان ملل شرکت نکرد.

مانیش بابنا، رئیس و مدیر اجرایی شورای دفاع از منابع طبیعی، گفت: ایالات متحده اولین کشوری خواهد بود که از کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی خارج می‌شود.

او توضیح داد: کشورهای دیگر عضو این کنوانسیون هستند و دلایل آن شامل درک این موضوع است که حتی اگر بحث وظیفه اخلاقی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی مطرح نباشد، حفظ یک کرسی در میز این مذاکرات، توانایی تأثیرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های عظیم را برای آن‌ها فراهم می‌کند.

ایالات متحده همچنین از نهاد زنان سازمان ملل متحد که برای دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان فعالیت می‌کند، و از صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) که آژانس بین‌المللی تخصصی سازمان ملل در زمینه تنظیم خانواده و سلامت مادر و کودک در بیش از ۱۵۰ کشور است، خارج خواهد شد. ایالات متحده سال گذشته نیز کمک‌های مالی خود به صندوق جمعیت سازمان ملل را کاهش داده بود.

