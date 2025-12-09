آخرین وضعیت گرایش به دین در آمریکا؛ گزارش جدید مرکز پژوهشی »پیو«

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز پژوهشی «پیو»، یک اندیشکدۀ آمریکایی، در تازه‌ترین گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرده است که روند چند دهه‌ای کاهش دین‌داری در ایالات متحده طی پنج سال گذشته متوقف شده، اما هیچ نشانه‌ای از بازگشت یا احیای مذهبی نیز مشاهده نمی‌شود. این گزارش بر پایه دو پیمایش ملی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تهیه شده و نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد آمریکایی‌ها همچنان خود را وابسته به یک دین معرفی می‌کنند.

بر اساس این مطالعه، گرچه ادعای «احیای دینی» در میان نسل جدید در آمریکا از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به جریان‌های راست‌گرای مذهبی مطرح شده، اما واقعیت این است که جوانان همچنان کمتر از والدین و پدربزرگ‌ـ‌مادربزرگ‌های خود به دین پایبندند. تنها ۵۵ درصد از متولدین ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ اعلام کرده‌اند که مذهبی هستند؛ رقمی که در میان نسل‌های قدیمی‌تر به ۸۳ درصد می‌رسد.

گزارش پیو همچنین نشان می‌دهد که نرخ بی‌دینان ــ که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲ دو برابر شده بود، اکنون در حدود ۳۰ درصد ثابت مانده است. میزان دعا کردن روزانه، اهمیت دین در زندگی و حضور در مراسم دینی نیز طی چهار سال گذشته تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.

کارشناسان پیو پیش‌بینی می‌کنند که با جایگزینی نسل‌های جوان‌تر و کمتر مذهبی، روند کاهش دین‌داری در آینده دوباره ازسر گرفته خواهد شد. در همین حال، نهادهای پروتستان انجیلی می‌گویند که برخی نشانه‌ها از افزایش مشارکت جوانان در برنامه‌های مذهبی مشاهده کرده‌اند اما تأکید می‌کنند که این روند هم‌زمان با افزایش چشمگیر بی‌دینان در میان جوانان در حال وقوع است.

گزارش پیو تصویری از جامعه‌ای ارائه می‌دهد که در آن دین هنوز از بین نرفته، اما دیگر جایگاه پرنفوذ گذشته خود را ندارد؛ واقعیتی که با تفسیرهای سیاسی و تبلیغاتی جریان‌های راست‌گرای افراطی آمریکا تفاوت آشکار دارد.

