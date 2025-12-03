آیا عصر طلایی یهودیان آمریکا به پایان رسیده است؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نزدیک شدن به پایان عصر طلایی یهودیان آمریکا موضوعی است که بسیاری از متفکران یهودی ـ آمریکایی نسبت به آن هشدار می‌دهند. آنان با تحلیل تغییرات عمیق در جامعه و سیاست آمریکا، از گسترش پدیده‌های اجتماعی و سیاسی سخن می‌گویند که نشانه‌ای از پایان این دوران به شمار می‌رود.

براساس گزارش شبکه الجزیره، این اندیشمندان نسبت به آینده یهودیان آمریکا در دهه‌های پیش‌ رو هشدار داده و تأکید می‌کنند که نشانه‌های این مرحله جدید اکنون آشکار شده است.

بر اساس داده‌های رسمی، جمعیت یهودیان در ایالات متحده آمریکا حدود ۷.۵ میلیون نفر معادل ۲.۱ درصد از جمعیت ۳۴۲ میلیونی این کشور است.

از نگاه برخی متفکران با گرایش صهیونیستی، عوامل متعددی باعث کاهش نقش یهودیان در آمریکا شده است که مهم‌ ترین آن‌ها عبارت از افزایش ازدواج‌های مختلط میان یهودیان و پیروان ادیان دیگر، کاهش اهمیت آموزش دینی در خانواده‌های یهودی و کاهش پیوند نسل‌های جوان با اسرائیل که پیامدهای بسیار خطرناکی در آینده دارد، است.

در عرصه سیاسی نیز یهودیان آمریکا بیش از هر زمان دیگری چه از سوی راست جمهوری‌خواه، مانند "تاکر کارلسون" مجری مشهور و چه از سوی چپ دموکرات، مانند "زهران ممدانی" شهردار نیویورک در معرض انتقاد قرار دارند. این فشارها در محیط‌های دانشگاهی و رسانه‌ای پس از جنگ غزه نیز افزایش یافته است.

این اندیشمندان وضعیت کنونی را حقیقت دوگانهٔ نگران‌کننده توصیف می‌کنند که شامل تضعیف هویت دینی یهودیان آمریکا از یک‌سو و افزایش خصومت اجتماعی و سیاسی علیه آنان از سوی دیگر است.

یهودیان آمریکا و مسیر تاریخی آنان

اولین موج مهاجرت یهودیان به آمریکا در اواسط قرن هفدهم رخ داد؛ گروه‌های کوچکی که از آزار دینی در اسپانیا و پرتغال گریخته بودند.

موج بزرگ‌تری در نیمه قرن نوزدهم از آلمان به دنبال مشکلات اقتصادی آمد و سپس موج عظیم ۱۸۸۰ تا ۱۹۲۴ که بیش از ۲ میلیون یهودی از اروپای شرقی — به‌خصوص از روسیه و لهستان — وارد آمریکا شدند. پس از جنگ جهانی دوم نیز موج دیگری ادامه یافت.

یهودیان در آمریکا شبکه‌ای گسترده از کنیسه‌ها، مدارس و انجمن‌های یهودی ایجاد کردند و با تمرکز بر آموزش، در قرن بیستم به‌سرعت در هنر، علوم، سیاست و اقتصاد پیشرفت کردند.

دوران پس از جنگ جهانی دوم عملاً عصر طلایی ادغام یهودیان در جامعه آمریکا بود؛ زمانی که آنان در تجارت، رسانه، سیاست و دانشگاه‌ها به جایگاه‌های برجسته رسیدند.

در همان دوره، اسرائیل از یک بارِ دیپلماتیک به‌تدریج به یک متحد استراتژیک آمریکا تبدیل شد، به‌ویژه پس از جنگ ۱۹۶۷، و این مرحله به عنوان عصر طلایی واقعی برای یهودیان توصیف می‌شود؛ دوره‌ای که حمایت دوحزبی از اسرائیل در اوج بود و یهودیان آمریکا نفوذی عمیق و ارتباطی کامل با اسرائیل داشتند.

پرچم هشدار بالا می‌رود

یکی از برجسته‌ترین چهره‌های هشداردهنده «الیوت ابرامز» اندیشمند یهودی و مقام سابق دولت‌های جمهوری‌خواه است. او در کتاب جدید خود «اگر بخواهی: بازسازی هویت ملت یهود در قرن ۲۱» نسبت به بحران هویت یهودیان آمریکا و کاهش پیوند آنان با اسرائیل هشدار می‌دهد.

او بر اساس داده‌های موجود معتقد است که نسل جوان یهودیان آمریکا با سرعت از جامعه خود و نیز از اسرائیل فاصله می‌گیرد.

ابرامز می‌گوید عصر طلایی نفوذ یهودیان پس از جنگ غزه به دلیل افزایش یهودستیزی، قطبی‌شدن سیاسی و تضعیف هویت یهودی، رو به افول است.

او این سؤال را مطرح می‌کند که آیا پیوند سه‌گانه یهودیان آمریکا با دولت آمریکا و اسرائیل در حال فروپاشی است؟ و چگونه می‌توان آن را بازسازی کرد؟

تناقض‌های زندگی یهودیان آمریکا

نمونه بارز این تغییرات، پیروزی «زهران ممدانی» در انتخابات شهرداری نیویورک — با حمایت بیش از یک‌سوم رأی‌دهندگان یهودی — است؛ شخصیتی که آشکارا مخالف سیاست‌های اسرائیل است. این نمونه شکاف عمیق جامعه یهودی آمریکا را نشان می‌دهد؛ جامعه‌ای که میان حمایت از اسرائیل و نگرانی از رفتارهای آن گرفتار شده است.

از ۷ اکتبر به بعد، روابط آمریکا و اسرائیل نیز وارد مرحله‌ای جدید شده است؛ با وجود حمایت بایدن و ترامپ از اسرائیل در جنگ غزه، گرایش عمومی جامعه آمریکا نسبت به اسرائیل به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده است.

حتی ترامپ نیز گفته است که نفوذ لابی اسرائیل در کنگره "به‌شدت کاهش یافته است".

این کاهش نفوذ نشانگر ضعف هویت درون جامعه یهودیان آمریکا، کاهش استحکام روابط آمریکا و اسرائیل و سردی پیوندهای عاطفی یهودیان آمریکا با اسرائیل است.

خطر اصلی از نگاه ابرامز، ازدواج مختلط است. بر اساس مطالعه مرکز «پیو» در سال ۲۰۲۰ میلادی، بیش از ۷۰ درصد ازدواج‌های یهودیان غیرارتدوکس، مختلط است و تنها نیمی از کودکان این خانواده‌ها بر اساس فرهنگ یهودی تربیت می‌شوند. با تضعیف هویت یهودی، وابستگی احساسی و فکری به اسرائیل نیز کاهش می‌یابد.

ابرامزدر پایان می‌گوید که شاید عصر طلایی یهودیان آمریکا به پایان رسیده باشد، اما بازسازی آن ـ با تقویت هویت و افزایش حمایت از اسرائیل ـ هنوز امکان‌پذیر است.

