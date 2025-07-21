به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فاکس نیوز که توسط روپرت مرداک در سال ۱۹۹۶ تأسیس شد، جایگاه ویژه‌ای در چشم‌انداز رسانه‌ای آمریکا دارد، به‌ویژه در میان کسانی که دیدگاه‌های ایدئولوژیک محافظه‌کارانه دارند. درحالی‌که دموکرات‌ها از منابع خبری متنوعی استفاده می‌کنند، هیچ‌یک از آن‌ها از نظر نفوذ و جذابیت برای جمهوری‌خواهان به پای فاکس نیوز نمی‌رسد.

افزون بر این، بیش از ۱۰ نفر از کارکنان سابق این شبکه در دولت دونالد ترامپ مسئولیت‌های مهمی برعهده داشته‌اند. در ادامه، به ۶ نکته‌ی کلیدی درباره فاکس نیوز و مخاطبان آن، بر پایه داده‌های نظرسنجی مرکز پژوهشی «پیو» می‌پردازیم:

۱. سطح مخاطبان و میزان اعتماد عمومی

بر اساس نظرسنجی مارس ۲۰۲۵، حدود ۳۸٪ از آمریکایی‌ها به‌طور منظم اخبار فاکس نیوز را دنبال می‌کنند؛ درصدی مشابه بینندگان شبکه‌های ABC (۳۶٪) و NBC (۳۵٪).

۳۷٪ از بزرگسالان آمریکایی به فاکس نیوز اعتماد دارند، در حالی که ۴۲٪ به آن بی‌اعتماد هستند؛ این بالاترین سطح بی‌اعتمادی در میان ۳۰ منبع خبری بررسی‌شده است.

۲. تفاوت نگاه جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها

جمهوری‌خواهان اعتماد بیشتری به فاکس نیوز دارند (۵۶٪)، در حالی که دموکرات‌ها بیشترین بی‌اعتمادی را نسبت به آن نشان می‌دهند (۶۴٪). بااین‌حال، ۱۸٪ از دموکرات‌ها همچنان اخبار این شبکه را دنبال می‌کنند؛ درصدی برابر با مخاطبان واشنگتن‌پست در میان آن‌ها.

۳. جایگاه ایدئولوژیک مخاطبان

میانگین گرایش سیاسی بینندگان فاکس نیوز به سمت راست طیف سیاسی آمریکا است، اما نه به اندازه مخاطبان رسانه‌هایی چون بریتبارت یا نیوزماکس.

۴. سن و گرایش سنی مخاطبان

افراد مسن‌تر بیش از دیگران به فاکس نیوز اعتماد دارند. ۴۷٪ از افراد بالای ۶۵ سال و ۴۵٪ از گروه سنی ۵۰ تا ۶۴ سال، مخاطب دائم این شبکه هستند. تنها ۲۸٪ از افراد زیر ۳۰ سال این شبکه را به‌طور منظم دنبال می‌کنند.

۷۶٪ از جمهوری‌خواهان بالای ۶۵ سال به فاکس نیوز اعتماد دارند، در حالی که در میان هم‌حزبی‌های زیر ۳۰ سال، این عدد به ۴۱٪ کاهش می‌یابد.

۵. نقش فاکس نیوز در انتخابات ۲۰۲۴

پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، نیمی از آمریکایی‌ها فاکس نیوز را یکی از منابع اصلی یا فرعی اخبار سیاسی خود معرفی کردند. جمهوری‌خواهان بیش از دو برابر دموکرات‌ها این شبکه را به‌عنوان منبع خبری انتخاب کرده‌اند (۶۹٪ در برابر ۳۲٪).

۶. محبوب‌ترین منبع اخبار سیاسی در سال ۲۰۲۴

فاکس نیوز با ۱۳٪، بیش از هر رسانه دیگری به‌عنوان منبع اصلی اخبار سیاسی در سال ۲۰۲۴ شناخته شده است. بعد از آن، CNN با ۱۰٪، تلویزیون‌های محلی با ۶٪ و ABC با ۵٪ قرار دارند.

بزرگسالان بالای ۶۵ سال بیشتر از هر گروه سنی دیگر فاکس نیوز را به‌عنوان منبع اصلی خود معرفی کرده‌اند (۲۲٪ در برابر تنها ۵٪ از زیر ۳۰ ساله‌ها).

