به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن در بخش معارف قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه پیش از ظهر امروز و با حضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، استاندار قم، مدیران و معاونین سازمان اوقاف و اداره کل اوقاف قم، مسئولان ملی و استانی، شرکت‌کنندگان در رقابت‌ها و علاقمندان به فرهنگ قرآن و عترت در سالن همایش‌های حرم مطهر امامزاده سید علی(ع) برگزار شد.

در بخشی از این مراسم، از منشور قرآن کریم بر اساس دیدگاه شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) رونمایی شد.

این مجموعه ارزشمند شامل دیدگاه‌ها و نظرات فقها و علمای مشهور معاصر همچون آیات عظام مکارم شیرازی، سبحانی، حسینی بوشهری، اعرافی، عباسی، علامه افتخار نقوی و ... است که در ۱۴ محور گردآوری و تدوین شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضایی اصفهانی محقق ارشد این مجموعه در سخنانی اظهار کرد: گردآوری و تدوین منشور قرآن کریم از حدود دو سال قبل و با حضور ۶۰ مرکز علمی و قرآنی در قم شروع شد.

وی افزود: این کار پاسخ به نیازی بزرگ بود، آنجا که به شیعیان تهمت می‌زدند و می‌گفتند شیعیان به قرآن توجه ندارند اما این منشور به ۱۲ زبان تدوین شد و به تایید علما و مراجع عظام تقلید، مدیر حوزه‌های علمیه و رئیس جامعه مدرسین رسید.

رضایی اصفهانی خاطرنشان کرد: منشور حاضر به عنوان سند دیدگاه حوزه علمیه شیعه نسبت به قرآن معرفی شده است.

وی ادامه داد: بر اساس توصیه و تاکید آیت الله اعرافی، کتابی هم با عنوان مستندات منشور قرآنی به عنوان پشتیبان این سند تدوین و منتشر شده است.

