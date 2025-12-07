ارتباط ما با حماس شفاف و با نظارت آمریکا و اسرائیل بود؛ اتهام حمایت مالی صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، اعلام کرد که دوحه ارتباط خود را با جنبش حماس حدود ۱۰ تا ۱۳ سال پیش با هدف تسهیل آتش‌بس و ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه آغاز کرده است.

وی در نشست گفت‌وگویی در «مجمع دوحه» تأکید کرد که این تماس‌ها همواره شفاف و تحت نظارت ایالات متحده و اسرائیل بوده و کمک‌های ارسالی صرفاً برای مردم فلسطین و نه جنبش حماس اختصاص داشته است.

آل ثانی اتهامات مبنی بر تأمین مالی حماس را بی‌اساس خواند و افزود برخی تلاش کردند از این ارتباط برای کسب منافع کوتاه‌مدت سوءاستفاده کنند.

وی تأکید کرد که نقش قطر متمرکز بر کاهش تنش و صلح است، اما دوحه بازسازی ویرانی‌های ناشی از اقدامات دیگران را تأمین مالی نخواهد کرد، هرچند مردم فلسطین را تنها نخواهد گذاشت.

