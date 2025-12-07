آفریقای جنوبی معافیت ویزای ۹۰ روزه برای دارندگان گذرنامه فلسطین را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش روزنامه «آی.او.ال» آفریقای جنوبی، «لیون شرایبر»، وزیر امور داخلی این کشور، اعلام کرد که معافیت ۹۰ روزه ویزا برای دارندگان گذرنامه فلسطین بهدلیل «سوءاستفاده سازمانیافته» لغو شده است.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که تحقیقات رسمی نشان داد این معافیت توسط طرفهای خارجی مرتبط با تلاشها برای انتقال فلسطینیان از نوار غزه از طریق پروازهای چارتر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. ماه گذشته، ۱۳۵ فلسطینی با یک پرواز برنامهریزی نشده از کنیا وارد این کشور شدند که مشخص شد سفر آنها توسط واسطهها سازماندهی شده بود.
گزارشهای اطلاعاتی حاکی از آن است که این معافیت از سوی «عوامل اسرائیلی» مرتبط با طرحهای به اصطلاح «مهاجرت داوطلبانه» ساکنان غزه مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. شواهد موجود شامل ورود مسافران با بلیط یکطرفه، همراه نداشتن چمدان شخصی و تنها مجاز بودن حمل دلار آمریکا، و فقدان مدارک خروج و بازگشت بود که گمانه زنی ها را تقویت کرد.
وزیر کشور تأکید کرد که لغو این معافیت «مؤثرترین گام» برای جلوگیری از تکرار این پروازها است، اما در عین حال اعلام نمود که درخواستهای ویزای عادی برای فلسطینیان همچنان طبق روال رسیدگی خواهد شد.
....................
پایان پیام
نظر شما