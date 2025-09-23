علم، تهذیب و بصیرت، سه بال موفقیت طلاب است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محسن فقیهی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و از اساتید برجسته دروس خارج فقه و اصول، در مراسم رونمایی از کتاب «آیات الاحکام: بررسی آیات قرآن با محور جهاد و دفاع در اسلام» که در قم برگزار شد، به تبیین ارکان موفقیت یک روحانی در مسیر طلبگی و خدمت به اسلام پرداخت.

سه بال ضروری برای طلاب علوم دینی

این استاد عالی حوزه، سخنان خود را با اشاره به اهمیت «علم» در اسلام آغاز کرد و گفت: «یکی از مسائل مهم در اسلام، مسئله علم است. کسانی می‌توانند عمل کنند که ابتدا علم پیدا کرده باشند. لذا اگر خواستیم به عمل برسیم، باید اول عالم باشیم».

ایشان در ادامه، دو بال دیگر را برای تعالی طلاب ضروری دانست و افزود: «بال دوم، تهذیب است. علم باید همراه با تهذیب باشد، چرا که عالمان بسیاری بودند که به دلیل عدم همراهی علمشان با تهذیب، دچار انحراف شدند».

آیت‌الله فقیهی «بصیرت» را به عنوان بال سوم معرفی کرد و تأکید نمود: «اگر علم و تهذیب همراه با بصیرت باشد، به نتایج خوبی می‌رسد. گاهی برخی عالم و فی‌الجمله عامل هستند، اما چون بصیرت ندارند، به انحراف کشیده می‌شوند. همان‌طور که مقام معظم رهبری مکرراً بر بصیرت تأکید کرده‌اند، یکی از پایه‌های بصیرت، همین بحث جهاد و دفاع از اسلام است».

تقدیر از یک اثر عمیق و علمی

عضو جامعه مدرسین با تقدیر از حجت‌الاسلام والمسلمین رضوی مهر، نویسنده کتاب، اظهار داشت: «ایشان زحمت کشیده‌اند و آیات جهاد و دفاع را جمع‌آوری کرده و درس مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی را تقریر نموده و مطالبی را نیز اضافه کرده‌اند. در این کتاب هم به تفسیر آیات، هم آیات الاحکام و هم تطبیق آن‌ها بر مصادیق پرداخته شده که در مجموع کتابی است عمیق، خوب و عالی و ان‌شاءالله مورد استفاده فضلا و علما قرار گیرد».

توصیه‌های اخلاقی به طلاب جوان

آیت‌الله فقیهی در بخش دیگری از سخنان خود، طلاب را به دو عمل مهم توصیه کرد و گفت: «اول سعی کنیم عالم شویم و دوم سعی کنیم عامل و مهذب باشیم. نماز شب را فراموش نکنید؛ این نماز شب برای انسان توفیق می‌آورد. حتماً سعی کنید نماز شب را بخوانید و اگر موفق نشدید، قضای آن را به‌جا آورید. نماز اول وقت و نماز شب برای موفقیت بسیار مهم است».

ایشان افزودند: «یک روحانی باید نماز شب را به‌جا آورد. بسیاری از بزرگان، مدارس خود را برای کسانی وقف می‌کردند که مقید به ترک نکردن نماز شب باشند. این عبادت‌ها و دعاها، انحرافات و گناهان را جبران کرده و انسان را به راه راست هدایت می‌کند».

پیروی از ولایت و حمایت از مراجع انقلابی، یک وظیفه شرعی است

این استاد برجسته حوزه علمیه قم در پایان سخنان خود بر لزوم تبعیت از رهبری تأکید کرد و فرمود: «ان‌شاءالله خداوند به همه ما توفیق دهد که پیرو مقام عظمای ولایت باشیم؛ نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقب‌تر. فرمان و فرمایش مقام معظم رهبری را کاملاً اطاعت کنیم و وظیفه شرعی خود بدانیم که از این شخصیت بزرگوار، مخصوصاً در این زمان حساس، حمایت کنیم».

وی همچنین با تجلیل از شخصیت آیت‌الله العظمی نوری همدانی، ایشان را مرجعی انقلابی، عالم، مجتهد و ملایی خواند که واقعاً پای انقلاب ایستاده است و تصریح کرد: «هرگاه مسئله‌ای نسبت به مقام معظم رهبری پیش آمده، ایشان اولین مدافع از مقام معظم رهبری بوده‌اند».

آیت‌الله فقیهی در خاتمه، طلاب و فضلا را به نگارش و چاپ آثار علمی خود تشویق کرد و این حرکت را بسیار ارزشمند دانست.

