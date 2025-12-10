به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدجواد فولادپور، رئیس بنیاد بینالمللی آبشار عاطفهها، در حاشیه رزمایش فاطمی و مراسم اهدای ۱۵۰۰ دستگاه لوازم گرمایشی به خانوادههای تحت حمایت بنیاد که صبح روز چهارشنبه در مسجد جامع امام صادق(ع) واقع در میدان فلسطین برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار ابنا با تبریک میلاد با سعادت بانوی دو عالم، حضرت صدیقه کبری(س) به سابقه ۲۵ ساله بنیاد اشاره کرد و گفت: بنیاد بینالمللی آبشار عاطفهها با داشتن ۹۰۰ نمایندگی در سراسر کشور و جذب بیش از ۲ میلیون نیکوکار، نقش مؤثری در محرومیتزدایی ایفا میکند.
وی افزود: برای حضور فعال در استانهای کمبرخوردار، قرارگاه محرومیتزدایی در تهران شکل گرفته و خیرین تهرانی با کمکهای خود، زمینه ارسال ۱۵۰۰ دستگاه بخاری به منازل خانوادههای کمبرخوردار را فراهم کردهاند. این اقدام نمونهای از همدلی و مشارکت مردم در مسیر کمکرسانی به نیازمندان است.
فولادپور ادامه داد: بنیاد همچنین با هدف ترویج ازدواج آسان و سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای فاطمی، بیش از ۲۰۰۰ زوج را راهی خانه بخت کرده و با آموزشهای پیش و پس از ازدواج، از فروپاشی بنیان خانواده پیشگیری میکند. در راستای تقویت جمعیت جوان، برنامههای فرهنگی و تبلیغی نیز اجرا شده تا خانوادهها بتوانند در فضایی سالم و پایدار، فرزندآوری کنند.
وی درباره برنامههای اشتغال و کارآفرینی گفت: بنیاد با ایجاد فرصتهای اشتغال خرد و تقویت استقلال معیشتی خانوادهها، تلاش دارد تا آنها بتوانند از چتر حمایتی خارج شوند و به استقلال اقتصادی دست یابند. همچنین در حوزه مدیریت بحران و حاشیهنشینی، با همکاری دستگاههای حاکمیتی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سایر نهادها، به جامعه هدف خدماترسانی میشود.
رئیس بنیاد آبشار عاطفهها درباره فعالیتهای فرهنگی و مذهبی این نهاد افزود: بنیاد با برگزاری مراسمهای فرهنگی و مذهبی در مناسبتهای مختلف مانند ایام فاطمی، نیمه شعبان، اربعین، محرم و غدیر، نقش مهمی در ارتقای سطح معنوی خانوادهها ایفا میکند. او تأکید کرد که این اقدامات با روحیه جهادی و داوطلبانه خادمین انجام میشود و پشتوانهای برای امیدبخشی و ارتقای مشارکت اجتماعی مردم است.
فولادپور در پایان گفت: حمایتهای مردمی و پشتیبانی مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی، انگیزه و سرعت حرکت بنیاد در مسیر فقرزدایی و خدمترسانی را افزایش میدهد و هر چالش، فرصتی برای تقویت برنامهریزی و تحقق اهداف بنیاد فراهم میکند.
