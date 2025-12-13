۹۳ اثر برگزیده نهایی به شورای علمی رسیدند/ تنها یک اثر در بخش ویژه جشنواره علامه حلی برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیر شانزدهمین دوره جشنواره علامه حلی و سومین دوره بررسی آثار پژوهشی اساتید حوزه‌های علمیه در مراسم اختتامیه این جشنواره به ارائه گزارشی از مراحل اجرایی پرداخت.

وی این مراسم پایانی را که مقارن با ایام ولادت حضرت صدیقه طاهره (س) است، به فال نیک گرفت و ضمن تشکر از تمامی عوامل، همکاران، اعضای شورای علمی و مسئولان حوزه علمیه خراسان که عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره هستند، گزارش خود را آغاز کرد.

وی خاطرنشان کرد که تدارک و اجرای این رویداد مهم بیش از یک سال به طول انجامید.

به گزارش خبرنگار ابنا، حجت‌الاسلام مازنی درباره آمار آثار اظهار داشت که در سامانه این دوره بیش از ۱۱ هزار اثر ثبت شد که سهم طلاب جوان ۹۷۶۱ اثر و سهم اساتید محترم ۱۲۴۰ اثر بود. بخشی از این آثار ابتدا در حدود ۳۰۰ مدرسه‌ای که جشنواره مدرسه‌ای برگزار کرده بودند ارزیابی شد.

دبیر جشنواره افزود: از میان آثار راه‌یافته به مرحله استانی، ۷۱۵ اثر به جشنواره سراسری راه پیدا کردند که شامل ۴۲۶ اثر از طلاب و ۲۸۹ اثر از اساتید است.

فرایند دقیق ارزیابی آثار

دبیر جشنواره علامه حلی تصریح کرد: آثار راه‌یافته به مرحله سراسری در ۱۲ گروه علمی شامل تفسیر و علوم قرآن، اخلاق و تربیت، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و منطق و دیگر گروه‌ها بررسی شد. از مجموع ۷۱۵ اثر، گروه‌های علمی ۲۹۲ اثر را شایسته ارزیابی تفصیلی دانستند که به این ترتیب حدود ۴۲۳ اثر در مرحله اجمالی حذف شدند.

وی توضیح داد آثاری که پس از ارزیابی ارزیابان حداقل ۸۰ امتیاز کسب کردند، مجدداً وارد گروه شده و جهت اطمینان از صحت ارزیابی بررسی مجدد شدند تا آماده ارائه به شورای علمی شوند.

نتایج و برگزیدگان نهایی

نتیجه تلاش گروه‌های علمی و شورای علمی، برگزیدگی ۹۳ اثر بود که ۴۹ اثر متعلق به طلاب جوان و ۴۴ اثر متعلق به اساتید محترم است. وی افزود: از مجموع برگزیدگان، ۶۴ اثر در قالب مقاله (۳۶ مقاله از طلاب و ۲۸ مقاله از اساتید)، ۶ کتاب، ۷ پایان‌نامه و ۳ تحقیق پایانی بودند. در توزیع استانی، حوزه علمیه قم با ۳۱ اثر برگزیده از طلاب و ۱۳ اثر برگزیده از اساتید، بیشترین سهم را داشت و در مجموع ۲۱ استان و منطقه ویژه در دو جشنواره دارای برگزیده بودند.

بخش ویژه و اولویت‌های پژوهشی

حجت‌الاسلام مازنی با اشاره به بخش ویژه جشنواره گفت: ۴۲۲ اثر به بخش ویژه ارائه شد که موضوعاتی مانند «نقش حوزه‌های علمیه در راهبردهای فرهنگ عمومی و دین‌داری جامعه» و «پژوهش و تبلیغ، افزارها و شیوه‌ها» را شامل می‌شد، اما تنها یک اثر در این بخش برگزیده شد.

وی اضافه کرد: گروه فقه و حقوق اسلامی با ۱۷ اثر برگزیده بیشترین آثار را داشت و گروه کلام با ۱۲ اثر و اخلاق و تربیت با ۱۱ اثر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

وی با تأکید بر لزوم توجه به مناسبت هزار و پانصدمین سال تولد حضرت محمد مصطفی (ص)، از دبیران استانی خواست تا پژوهش‌های مرتبط با آن حضرت را در دوره هفدهم به‌صورت ویژه و با امتیاز خاص بررسی کنند.

تقدیر از دبیرخانه‌های برتر

دبیر جشنواره اعلام کرد: برای نخستین بار دبیرخانه مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج) به عنوان دبیرخانه برتر از میان مراکز تخصصی انتخاب شد. وی همچنین از دبیرخانه‌های استانی سمنان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، اصفهان و منطقه کاشان به عنوان دبیرخانه‌های برتر تقدیر نمود.

وی در پایان از زحمات همکاران تشکر کرد و یاد مرحوم مهدی سلطانی، معاون پژوهش استان سمنان، و مرحوم علیرضا نوروزی، معاون پژوهش قزوین، را که آثارشان به مرحله ارزیابی راه یافته بود، گرامی داشت.

