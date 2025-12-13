به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام و المسلمین عباسی، معاون پژوهش حوزه‌های علمیه و رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره علامه حلی، در آیین اختتامیه این رویداد در قم گفت: جایگاه حوزه علمیه امروز به عنوان مغز فکری نظام اسلامی است و هر واحد آموزشی و پژوهشی در حوزه باید جایگاه خود را در سطح ملی و بین‌المللی به عنوان یک قطب علمی بشناسد.

وی یادآور شد که حوزه علمیه محدود به آموزش دانش‌های خاص نیست، بلکه سپاهی اندیشمند در عصر حاضر در برابر طوفان جهانی جهل و ظلم است.

وی همچنین از حمایت‌های آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، و تلاش بی‌وقفه دست‌اندرکاران این جشنواره سپاسگزاری کرد.

به گزارش خبرنگار ابنا، معاون پژوهش حوزه‌ها با اشاره به آمار آثار جشنواره، اعلام کرد که این رویداد فاخر با مشارکت طلاب و اساتید برگزار شد و از ۱۱ هزار اثر تولیدی که در طول سال تحصیلی گذشته واصل شده، سخن گفت.

وی افزود: از ۷۰۰ نفر طلبه پژوهشگر که قلم‌فرسایی کردند، برگزیدگان مرحله کشوری معرفی شدند که این آمار نشان می‌دهد که قلب تولید علم و دانش در حوزه علمیه می‌تپد. وی ادعا کرد که حوزه‌های علمیه با شتاب و پرنشاط در حال تولید علم هستند.

حوزه؛ نهادی فکری راهبردی

حجت‌الاسلام عباسی در ادامه سخنان خود بر ماهیت پژوهش مورد انتظار در حوزه تأکید کرد و بیان داشت: حوزه باید از یک نهاد آموزشی فرهنگی فراتر دیده شود و به عنوان یک موسسه فکری راهبردی شناخته شود.

وی خاطرنشان کرد که پژوهش باید دانش‌های گران‌مایه‌ای چون فقه، کلام و اخلاق را به الگوهای عملی حکم، قانون‌گذاری و تربیت تبدیل کند.

معاون پژوهش حوزه بر لزوم تقویت گفتمان علم دینی در برابر علوم وارداتی که بر اندیشه برخی دانش‌آموختگان سایه افکنده‌اند، تأکید کرد.

ترسیم افق تمدن اسلامی

عباسی با بیان اینکه حوزه علمیه باید در جایگاه راهبر جریان علم کشور قرار بگیرد، اظهار داشت: این امر با ارائه نقدهای بنیادین معرفت‌شناختی به مبانی علوم انسانی رایج و پیشنهاد الگوهای جایگزین اسلامی محقق می‌شود.

وی همچنین افزود که حوزه باید افق تمدن اسلامی را ترسیم کرده و نقشه راه علمی برای رسیدن به این آرمان‌های بلند را تعیین کند. برای دست یافتن به این قله‌ها، فرهنگ پژوهش باید در مدارس علمیه نهادینه شود و یک نظام آموزشی پژوهش‌محور مستقر گردد.

هدف کلان جشنواره علامه حلی

حجت‌الاسلام عباسی رسالت جشنواره علامه حلی را فراتر از یک رویداد رقابتی سالانه دانست و هدف از این رویداد را تبدیل هر مدرسه علمیه به یک کانون بزرگ پژوهشی دانست.

وی افزود: می‌توان این رویداد را به عنوان سامانه جامع توانمندساز عرضه کرد و آن را سکویی نظام‌مند برای پرورش، شناسایی و تشویق پژوهشگران جوان حوزه قرار داد.

عباسی از مدیران و اساتید خواست تا مشارکت فعال‌تر طلاب و اساتید را در برگزاری فاخرتر این رویداد مطالبه کنند.

وی در پایان، سرمایه‌های علمی فعال حوزه (۹۰ برگزیده کشوری) را باارزش خواند و افزود که این استعدادها در صورت حمایت، در آینده نزدیک حل مشکلات عدیده را در عرصه‌های بنیادین و کاربردی رقم خواهند زد.

