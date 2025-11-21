عراقچی: پایان توافق قاهره نتیجه تحریکات آمریکا و سه کشور اروپایی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عراقچی گفت دیپلماسی ایران در خردادماه هدف حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفت و پس از آن، با وجود بمباران تأسیسات هسته‌ای، ایران با میانجی‌گری مصر و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافقی برای ازسرگیری بازرسی‌ها در قاهره امضا کرد. اما سه کشور اروپایی تحت فشار آمریکا مسیر تحریم‌های شورای امنیت را دنبال کردند.

اقدامات ایران و واکنش غرب

وی افزود ایران دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای را آغاز کرد، اما آمریکا و اروپا همزمان در شورای حکام علیه ایران اقدام به محکومیت کردند.

عراقچی تأکید کرد: «اکنون برای همگان واضح است که ایران به دنبال ساختن بحران تازه نیست. حسن نیت ما را درک نمی‌کنند.» وی پایان رسمی توافق قاهره را نتیجه مستقیم تحریکات آمریکا و سه کشور اروپایی دانست.

........

پایان پیام/