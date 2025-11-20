به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای امروز در حالی از مذاکره با ایران برای بازرسی از تاسیسات هسته ای سخن می گوید که عباس عراقچی شرط همکاری با این آژانس را بیان کرد.

عباس عراقچی وزیرخارجه کشورمان به خبرآنلاین گفت به هیج وجه غنی سازی صفر را نمی پذیریم زیرا این موضوع به افتخارملی و غرور ملی تبدیل شده و ما برای آن هزینه های فراوان مادی و معنوی کرده و برای حفظ آن شهیدان هسته ای متعدد داده ایم.

او گفت هرگونه توافق برای صفرکردن درصد غنی سازی هسته ای را خیانت می دانیم و زیر بار آن نمی رویم.

عراقچی تاکید کرد در تعامل با آژانس ، در مورد تاسیسات هسته ای بمباران شده کاری نداریم و صرفا در باره تاسیساتی که بمباران نشده اند در قالب مقررات آژانس همکاری می کنیم. وی گفت به عنوان مثال چند روز قبل بازرسان آژانس برای فعالیتهای فنی نیروگاه بوشهر به ایران آمدند و با آنها همکاری کردیم.

گفتنی است «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در نشست خبری خود در وین در پاسخ به این سوال که با توجه به پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده از سوی کشورهای اروپایی که به دنبال تعیین دستورکار جدیدی برای نظارت آژانس در ایران است و به‌ویژه در آن خواسته شده محل ذخایر اورانیوم ایران پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی مشخص شود، همچنین با توجه به موضع ایران مبنی بر این که گزارش‌های جانبدارانه او منجر به حملات متجاورانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات تحت پوشش توافق جامع پادمانی ایران با آژانس شده است، فعالیت نظارت و راستی‌آزمایی آژانس در ارتباط با تعیین محل ذخایر اورانیوم ایران پس از ایران حملات چگونه انجام خواهد شد، گفت: باید دید که در نهایت چه چیزی تایید می‌شود. این متن (توافق ایران و آژانس در قاهره) ارجاعات زیادی به قطعنامه‌های مختلف دارد. ما این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

مدیر کل آژانس افزود: اساسا ایران باید تاسیسات خود را اعلام کند. ما می‌دانیم که برای تاسیسات هدف قرار گرفته چه اتفاقی افتاده است. بنابراین، ما از هر چیزی که اعلام شده باشد اطلاع داریم و قرار است درباره آن گزارش بدهیم. بعد خواهیم دید که چه می‌شود.

او در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا آژانس قادر به انجام دادن راستی‌آزمایی و نظارت درباره محل اورانیوم غنی‌شده ایران به شکلی خواهد شد که منجر به تنش‌زایی با ایران نشود، بیان کرد: به نظرم این امر لزوما شامل مختصات جغرافیایی یا چیزهایی از این قبیل نمی‌شود. این موضوعی است که باید آن را تحلیل و بررسی کنیم. اما موضوع دیگر-ارزیابی کاری که ما انجام می‌دهیم-به‌کلی سیاسی است. برخی در ایران گفته‌اند که ما اطلاعاتی(درباره برنامه هسته‌ای ایران) به (طرف‌های سوم) می‌دهیم که مطلقا نادرست است. بنابراین، شاید آن‌ها نیاز به قطعنامه جدیدی برای گفتن این قبیل موضوعات نداشته باشند. این گونه ارزیابی منتقدانه همواره انجام می‌شود. گروسی تاکید کرد: ما تا حد زیادی مطمئنیم که قادر خواهیم بود گزارش خوبی در این زمینه ارائه دهیم.

