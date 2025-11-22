به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران، در گفتوگویی با بیان این که «توجه به همسایگان و محیط همسایگی جمهوری اسلامی از اولویتهای ما در سیاست خارجی محسوب میشود» گفت: این رویه از دولت قبل شروع شد البته در دولتهای قبل هم دنبال شده بود و ما هم در دولت چهاردهم بهعنوان اولویت نخست وزارت امور خارجه در نظر گرفتیم.
وی در گفتوگو با خانه ملت افزود: طی یک سال یا ۱۴ ماه گذشته، تعاملات دیپلماتیک با کشورهای همسایه در سطح بسیار بالایی بوده است.
وزیر خارجه تاکید کرد: تبلیغات رژیم صهیونیستی و غربیها و تلاش آنها برای اینکه ایران را بهعنوان تهدید منطقه بهجای اسرائیل نشان دهند، اکنون شکسته و فروریخته است؛ البته حملات، نسلکشی، فجایع و جنایتهای اسرائیل در منطقه نیز دراینخصوص مؤثر بوده است.
عراقچی ادامه داد: دیپلماسی استانی را طی چند وقت گذشته شروع کردیم زیرا کشورهای همسایه ما با مناطق همجوار آنها در کشورمان که دارای ظرفیتهای بسیار خوبی هستند، میتوانند روابط تجاری خوبی برقرار کنند.
