فناوری هسته ای بومی بوده و باید از آن صیانت کنیم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین سید محیالدین طاهری، در جلسه جامعه روحانیت شیراز که به میزبانی حجت الاسلام والمسلمین عادل حاجی پور مسئول دفتر شورای سیاستگزاری ائمه جمعه فارس در دفتر امام جمعه محترم شیراز و نماینده ولی فقیه در فارس برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت تبیین سیره آن بانوی بزرگوار در جامعه تأکید کرد و بسیج را راهکار اصلی عبور از چالشهای کشور دانست.
بسیج؛ بیمهگر ملت در همه صحنهها
دبیر جامعه روحانیت شیراز همچنین با گرامیداشت هفته بسیج، نقش این نهاد مردمی را در دفاع مقدس و سایر عرصهها بیبدیل دانست و گفت: بسیج با فداکاری و حضور جهادگونه خود، کشور را بیمه کرد و دشمنان اسلام را ناامید ساخت، این تفکر بسیجی بود که در طول تاریخ، از دوران ائمه اطهار (ع) تا انقلاب اسلامی، مکتب تشیع را زنده نگه داشت.
نگاه بسیجی، رمز موفقیت کشور
دبیر جامعه روحانیت شیراز با انتقاد از برخی رویکردهای اجرایی در کشور گفت: امروز نیز دولتمردان باید بدانند که حل معضلات کشور تنها با حضور نیروهای بسیجی، خالص و مخلص ممکن است، ما منکر مشکلات نیستیم، اما راهحل آنها در نگاه بسیجی نهفته است.
وی افزود: هر جا از بسیج استفاده شده، کشور موفق بوده است، فکر بسیجی، روحیه بسیجی و خدمت بسیجی اگر نباشد، موفقیتی حاصل نمیشود، انتظار ما از مسئولان اجرایی این است که از ظرفیت بسیج در همه عرصهها بهره بگیرند؛ چراکه این نیروها با کمترین امکانات، بزرگترین کارها را انجام میدهند.
افشای اطلاعات هستهای؛ دلیل کاهش همکاری با آژانس
حجت الاسلام والمسلمین طاهری به قطعنامه اخیر آمریکا و تروئیکای اروپایی علیه ایران اشاره کرد و گفت: این قطعنامهها در تلاشاند ایران را به همکاریهایی خلاف خواست ملت وادار کنند، اما دلیل کاهش همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، افشای اسرار کشور توسط این نهاد و انتقال آن به رژیم صهیونیستی است.
وی با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی در جنگ دوازدهروزه افزود: اولین مکانی که توسط اسرائیل بمباران شد، کارخانهای مرتبط با تولید سوخت صفحهای برای راکتور تهران بود؛ راکتوری که صرفاً برای تولید داروهای بیماران سرطانی فعالیت میکرد این نشان میدهد هدف دشمن، مقابله با سلاح نبود بلکه سلامت مردم بود.
خیانت به دانشمندان هستهای باید با ایستادگی قاطع پاسخ داده شود
دبیر جامعه روحانیت شیراز، با انتقاد شدید از عملکرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی، خواستار موضعگیری قاطع مسئولان جمهوری اسلامی در برابر اقدامات مغایر با منافع ملی شد.
آژانس یا ابزار نفوذ اطلاعاتی؟
حجتالاسلام والمسلمین طاهری با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به یکی از مراکز حساس هستهای کشور در جریان جنگ دوازدهروزه اخیر، گفت: اطلاعات این مرکز تنها در اختیار آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود و هیچ نهاد دیگری در جهان از آن اطلاع نداشت، اینکه نخستین هدف حمله دشمن همین مرکز بود، نشان میدهد که اطلاعات از طریق آژانس به دشمن منتقل شده است.
وی با انتقاد از عملکرد مدیرکل فعلی آژانس افزود: رفتارهای اخیر او چیزی جز خوشخدمتی به غرب و ایفای نقش یک جاسوس برای رژیم صهیونیستی نیست، انتظار ما از نظام جمهوری اسلامی و مسئولان کشور این است که در برابر چنین خیانتهایی با قاطعیت بایستند.
فناوری هسته ای بومی بوده و باید از آن صیانت کنیم
دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به شهادت دانشمندان هستهای کشور در جریان حملات اخیر، تصریح کرد: در جنگ دوازدهروزه، خانه یکی از دانشمندان هستهای هدف قرار گرفت و پس از آن، در روستای آستانه اشرفیه، چهارده نفر دیگر به شهادت رسیدند. این دانشمندان از استانهای مختلف کشور بودند و تنها به جرم آنکه دانش هستهای را بومیسازی کرده بودند، هدف قرار گرفتند.
وی با یادآوری سخنان سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گفت: همانطور که آقای عراقچی تأکید کردند، خیانت است اگر خدمات این دانشمندان نادیده گرفته شود. ما فناوری هستهای را از خارج وارد نکردهایم؛ این دانش، دستاورد خود ماست و باید از آن صیانت کنیم.
مردم در کنار نظام ایستادهاند
حجتالاسلام والمسلمین طاهری با اشاره به حمایت مردمی از نظام در شرایط سخت، اظهار داشت: با وجود فشارهای اقتصادی و نارضایتی برخی اقشار، مردم در جنگ دوازدهروزه نشان دادند که همچنان پشت نظام ایستادهاند. آنان میدانند که دشمن بهدنبال خاموش کردن صدای ملت ایران است، اما ملت ایستاده است و خواهد ایستاد.
وی تأکید کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب با صلابت در برابر دشمنان ایستادهاند، مسئولان کشور نیز باید با همان روحیه انقلابی عمل کنند. هرگونه کوتاهی در این مسیر، خیانت به خون شهدا، امام، رهبری و مردم است.
ائمه جمعه، صدای مردم باشند
دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به نقش ائمه جمعه در انتقال مطالبات مردمی، گفت: ائمه جمعه نمایندگان رهبری در مناطق مختلف هستند و باید در خطبههای خود به همه ابعاد فرمایشات رهبری، از جمله مسائل معیشتی، تورم و انحصار واردات برخی اقلام، توجه کنند، اگر دغدغههای واقعی مردم در خطبهها بازتاب یابد، هم اثرگذاری بیشتری خواهد داشت و هم موجب جذب بیشتر مردم به نماز جمعه میشود.
لزوم نظارت بر رعایت حجاب در ادارات دولتی
حجتالاسلام والمسلمین طاهری با اشاره به وضعیت حجاب در برخی ادارات دولتی، اظهار داشت: متأسفانه در برخی مراکز دولتی و بانکها، حجاب بهدرستی رعایت نمیشود. این مراکز مستقیماً زیر نظر دولت هستند و باید حداقلهای حجاب در آنها رعایت شود.
وی با انتقاد از برخی رفتارهای ناهنجار در محیطهای اداری گفت: وقتی بانویی با روسری وارد اداره میشود و هنگام خروج روسری و مقنعه را کنار میگذارد، این یک دهنکجی به ارزشهای جامعه است، مسئولان باید به این موضوع رسیدگی کنند.
سگگردانی؛ معضلی اجتماعی که باید مدیریت شود
دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به نارضایتی مردم از سگگردانی در اماکن عمومی و آپارتمانها، گفت: صدای سگ در برخی آپارتمانها آسایش ساکنان را سلب کرده است. در بسیاری از کشورهای اروپایی، ورود سگ به آپارتمانها ممنوع است. چرا در کشور ما چنین نظمی وجود ندارد؟
وی از دادستان استان خواست تا با جدیت به این موضوع رسیدگی کند و افزود: سگگردانی در خیابانها و خودروها بیاحترامی به اکثریت جامعه است و باید برای آن چارهاندیشی شود.
ساماندهی اطراف حرمهای مطهر؛ مطالبهای مکرر
حجتالاسلام والمسلمین طاهری با اشاره به وضعیت اطراف حرمهای مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) و حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع)، گفت: این موضوع از دغدغههای جدی مسئولان حرم و مردم است. بارها در جلسات مختلف به مسئولان استان تذکر دادهایم، اما همچنان نیازمند اقدام جدی و مؤثر هستیم.
مفاسد اطراف حرمها قلب انسان را به درد میآورد / خانههای میراثی باید به پایگاه فرهنگی تبدیل شوند
دبیر جامعه روحانیت شیراز، با اشاره به مشکلات و آسیبهای اجتماعی در مناطق اطراف حرمهای مطهر، خواستار برخورد جدی با مفاسد و تبدیل خانههای رهاشده و میراثی به مراکز فرهنگی شد.
وی همچنین از همکاری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی استان در مقابله با مهاجرین غیرمجاز و مفاسد منطقه قدردانی کرد.
مهاجرین غیرمجاز؛ تهدیدی برای امنیت فرهنگی حرمها
حجتالاسلام والمسلمین طاهری با اشاره به مصوبه شورای تأمین استان مبنی بر ممنوعیت حضور مهاجرین در مناطق اطراف حرمهای مطهر، گفت: با وجود دستور صریح شورای تأمین، متأسفانه همچنان شاهد حضور برخی مهاجرین در این مناطق هستیم. البته از مجموعه اطلاعاتی استان، بابت پیگیریهای دقیق و جلوگیری از گسترش این حضور تشکر میکنم.
وی افزود: در یکی از موارد، خانهای که سالها محل انواع مفاسد بود، با همکاری نهادهای امنیتی شناسایی و مسدود شد. این خانه در فاصله ای نزدیک از حرم مطهر قرار داشت و حتی مسیر دسترسی مستقیم به حرم ایجاد کرده بودند. خوشبختانه با اقدام قاطع، این مسیر بسته و خانه کاملاً مسدود شد.
خانههای میراثی؛ فرصت یا تهدید؟
دبیر جامعه روحانیت شیراز با انتقاد از وضعیت برخی خانههای قدیمی اطراف حرمها که تحت عنوان میراث فرهنگی رها شدهاند، اظهار داشت: ما نمیگوییم این خانهها میراثی نیستند، اما اگر قرار است حفظ شوند، باید به مراکز فرهنگی تبدیل شوند تا از بروز مفاسد جلوگیری شود.
وی خطاب به مسئولان میراث فرهنگی استان، بهویژه دکتر مریدی مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس، گفت: تقاضای ما و مجموعه حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) این است که این خانهها را به پایگاههای فرهنگی تبدیل کنید. این اقدام هم به حفظ میراث کمک میکند و هم مانع گسترش آسیبهای اجتماعی میشود.
درد دلهایی که قلب را میفشارد
حجتالاسلام والمسلمین طاهری با ابراز نگرانی از وضعیت نابسامان برخی مناطق اطراف حرمها، تصریح کرد: اگر بخواهم همه درد دلهایی را که از این مناطق داریم بیان کنم، واقعاً قلب انسان به درد میآید. ما خودمان هم از این وضعیت زجر میکشیم و امیدواریم مسئولان با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.
