به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کشور هلند، از کوچکترین کشورهای اروپایی است که نزدیک به ۱۸ میلیون جمعیت دارد. حضور اسلام در این سرزمین قدمتی حدود چهارصد ساله دارد و برای نخستین بار در قرن هفدهم، مسجدی برای تجار عثمانی در این کشور ساخته شد.
مهاجرت مسلمانان از مناطق مختلفی مانند هند، اندونزی، ترکیه و مراکش از دویست سال پیش تاکنون منجر به گسترش اسلام در این کشور اروپایی شد و هماکنون غالبا مسلمانان این کشور را مهاجرانی از کشورهای مختلف آسیایی تشکیل میدهند. براساس برخی آمار، نزدیک به یک میلیون مسلمان در این کشور وجود دارد، بهعبارتی تقریبا از هر ۱۸ هلندی، یک نفر مسلمان است که این عدد نشانگر تعداد زیاد مسلمان در این کشور اروپایی است، بهگونهای که دین اسلام بعد از مسیحیت، دومین دین در این کشور شناخته میشود.
قدیمیترین مسجد تاریخی این کشور، مسجد «مبارک» است که حدود ۷۰ سال پیش در این کشور ساخته شده و تقرییا در تمامی این سالها فعالیت داشته است. تعداد مساجد مسلمانان یا مراکز فرهنگی متعلق در این کشور به حدود ۴۰۰ مسجد یا مرکز فرهنگی میرسد که نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی عدد زیادی است. برخی از این مساجد مانند «مسجد مولانا» جلوهای ویژه داشته و جایزه زیباترین ساختمان در روتردام را در سال ۲۰۰۶ کسب کرده است.
برخی آمارها تعداد شیعیان این کشور را حدود ۲۰۰ هزار نفر اعلام کردهاند که تقریبا یک پنجم مسلمانان این کشور را شامل میشود. نخستین شیعیان این کشور ترکها، پاکستانیها و گروهی از هندیها بودند و سابقه تاسیس برخی از حسینیهها و مراکزی مانند «اداره جعفریه» در منطقه آمستردام و «حسینیه میشن» در منطقه دنهاگ بهحدود ۵۰ سال پیش باز میگردد. هماکنون شیعیانی از کشورهای مختلف مانند سوریه، ترکیه، پاکستان، افغانستان، عراق و ایران در این کشور حضور دارند.
مراسم روز عاشورا در یکی از شهرهای هلند
اگرچه بهدلایلی امکان بررسی تعداد شیعیان براساس ملیت وجود دارد، اما به نظر میرسد به ترتیب اتباع عراقی، افغانستانی و ایرانی بیشترین شیعیان این کشور را تشکیل میدهند. فعالیتهای دهها مرکز شیعی وابسته به شیعیان عراقی همچنین تاسیس و فعالیت مجلس اسلامی شیعی و پارلمان شیعی هلند نیز حاصل تلاش شیعیان مهاجر از این کشور است. این مجلس با بیش از ۲۰ سال قدمت، بهعنوان تشکل رسمی شیعیان عراقی در این کشور شناخته میشود.
مجلس اسلامی شیعی نیز همزمان با فعال شدن این مجلس با هدف همافزایی تواناییهای علمی، تبلیغی، رسانهای و فرهنگی و رسیدگی به مسائل اجتماعی و حقوقی پیروان اهلبیت(ع) فعالیت خود را در این کشور بهصورت رسمی آغاز کرد.
فعالیتهای گسترده شیعیان در این کشور در طول ۴۰ سال گذشته بهشدت توسعه یافته؛ بهگونهای که از جلسات محدود و چند نفره فراتر رفته و هماکنون در تقریبا همه شهرهای این کشور مراکزی برای شیعیان وجود دارد و جلسات مرتبط با اهلبیت(ع) حتی در برخی از روستاهای این کشور برگزار میشود.
مؤسسه فرهنگی الکوثر در شهر لاهه هلند
در بخشهای بعدی این نوشته، شیعهشناسان و مراکز شیعی در کشور هلند معرفی میشود.
سید علیاصغر حسینی/ ابنا
