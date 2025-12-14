شیعه و شیعیان در ایتالیا/ بخش دوم؛ شیعیان مهاجر، نسل دوم شیعه در ایتالیا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان اسماعیلیه را باید نخستین گروه از شیعیانی دانست که در جزیره سیسیل کنونی ساکن شده و سال‌ها بر آن حکومت کردند.

این منطقه در منابع تاریخ اسلام به عنوان جزیره «صقلیه» شناخته می‌شود و ساکنان آن به‌عنوان «صقلی» شناخته می‌شوند. البته باید دقت کرد که در منابع روایی از جمله دعای مرزداران صحیفه سجادیه، از «صقالبه» نام برده است که از قوم «اسلاو» در مناطقی مانند کشورهای سابق چکسلواکی و یوگسلاوی هستند و با صفت « صقلابی» از آنان یاد می‌شود و نباید آن‌ها را با ساکنان صقلیه اشتباه گرفت.

منطقه سیسل کنونی در سال ۲۹۶ هجری قمری به تصرف فاطمیان درآمد. فاطمیان که از شیعیان اسماعیلی بودند و نام حکومت خود را از حضرت فاطمه(س) گرفته بودند، تا سال ۳۳۶ قمری بر این سرزمین حکومت داشتند. در این سال، حکومتی مستقل؛ اما به ظاهر تابع فاطمیون بر این سرزمین حکومت خود را آغاز کرد که در تاریخ به‌عنوان «کلبیان» شناخته می‌شوند. این حکومت که سرسلسله آن «حسن بن علی کلبی» بود، تا سال ۴۲۹ هجری قمری ادامه داشت و در نهایت توسط «مورمورها» شکست خوردند.

.

.

بر این اساس باید گفت که حکومتی شیعی با دیدگاهی اسماعیلی به مدت ۱۳۳ سال بر این سرزمین حکومت داشت. حاصل این حکومت، مجموعه‌ای از ساختمان‌ها، هنرها، فرهنگ‌ها و آداب و رسوم است که با گذشت هزار سال هنوز در این منطقه وجود دارد. این تاثیر به‌گونه ای بود که تا قرن‌ها، خانه‌های این منطقه با سبکی اسلامی؛ اما هویتی مسیحی ساخته می‌شد. به‌طور خلاصه باید گفت که دوران اول حضور شیعیان در کشور ایتالیا، تحولی عمیق در این کشور بر جای نهاد.

برخی از محققان ایتالیایی معتقدند یکی از نمادهای زینتی که هنوز هم میان بانوان ایتالیایی استفاده می‌شود، نماد «کف فاطمی» است که برگرفته از علامت دست «پنج تن» یا «خمسه طیبه» در میان شیعیان است.

مرحوم «ماسیمو کامپنینی» اسلام‌شناس ایتالیایی و استاد دانشگاه «اوربینو» و مولف بیش از ۵۰ کتاب در معرفی اسلام، «کف فاطمی» را از نمونه‌ای از فرهنگ باقی‌مانده از دوران حکومت فاطیمان در این کشور می‌داند.

.

.

نسل دوم شیعیان در ایتالیا، غالبا گروه‌های مهاجر از برخی کشورها مانند ایران، لبنان و تعدادی پاکستانی هستند که از حدود ۵۰ سال پیش در این کشور ساکن شده‌اند. همچنین در میان شیعیان این کشور، افرادی با اصالت ایتالیایی می‌توان یافت که غالبا پس از تحقیق و مطالعه به شیعه گرایش پیدا کرده‌اند. برخی از منابع، تعداد شیعیان در این کشور را حدود ده هزار نفر اعلام کرده‌اند.

ایجاد سازمان‌ها و تشکل‌های مختلف، برگزاری مراسم‌های منظم هفتگی و برنامه‌های سالانه مانند روز عاشورا در کنار فعالیت‌های خیرخواهانه اجتماعی و انتشار برخی نشریات برای معرفی اسلام و شیعه همراه با توجه به ویژگی‌های فرهنگی ایتالیا بخشی از تلاش‌های شیعیان این کشور است.

تاثیر انقلاب اسلامی، اثرات جنگ خلیج فارس در گسترش اسلام و تشیع در این کشور چشمگیر بوده؛ همچنین اقدامات برخی گروه‌های افراطی برای مقابله با گروه‌های شیعی نیز از موضوعاتی است که در بررسی وضعیت شیعیان ایتالیا باید مورد توجه قرار بگیرد.

در بخش بعدی این نوشته، برخی از مساجد، سازمان‌ها و شخصیت‌های برجسته شیعه در سرزمین ایتالیا معرفی می‌شوند.

سید علی اصغر حسینی /ابنا

---

پایان پیام