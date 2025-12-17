به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشستهای دوستانه شیعیان در شهرهای مختلف ایتالیا سرآغاز شکلگیری تشکلهای شیعی در این کشور بود. این فعالیتها تقریبا به صورت همزمان در سال ۱۹۹۱ میلادی با تاسیس مرکز «سلمان فارسی» در «تریسته» و انتشار «ماهانه یک صفحهای» در ناپل ایتالیا آغاز شد و با گسترش فعالیتها در نهایت به تشکیل «جمعیت اسلامی اهلبیت(ع)» در سال ۱۹۹۷ منجر شد؛ مرکزی که به مرور بهعنوان مهمترین مرکز شیعیان در این کشور تبدیل شد.
مرحوم «لوئیجی دی مارتینو» معروف به «عمار» که نسلی از شیعیان را در این کشور پرورش داد و لقب «پدر معنوی شیعیان» را یافت، هشت سال بعد از مسلمان شدن خود، با همکاری برخی اعضای خانواده و شیعیان ایتالیا توانست با انتشار نشریه «اسلام ناب» که تنها در دو برگ منتشر میشد، زمینه انتشار نشریهای شیعی را فراهم کند که سالها بعد توانست در قالب نشریهای چاپی بهشکل منظم و بهعنوان بولتن رسمی شیعیان ایتالیا در پایان هر فصل منتشر میشد. وی در سال ۱۳۹۸ شمسی دار فانی را وداع گفت.
مراکز شیعی مختلفی نیز در طول ۳۰ سال گذشته در این کشور ایجاد شده است. علاوه بر آن حضور برخی شیعیان ایتالیایی در مراکز آموزشی معارف شیعه در ایران و دیگر کشورها نیز زمینهساز برخی فعالیتهای فرهنگی و خیریه در این کشور شده است؛ بهعنوان نمونه «دامیانو دی پالما»، نخستین روحانی شیعی با اصالت ایتالیایی است که پس از تحصیلات دینی در ایران، فعالیتهای مرکز «امام مهدی(عج)» در شهر رم ایتالیا را هدایت میکند. وی که نام اسلامی «عباس» برای خود برگزیده است بیشتر با عنوان «حجتالاسلام والمسلمین دکتر عباس دی پالما» شناخته میشود. وی در کنار اقدامات مختلف در حوزه تدوین و ترجمه معارف شیعی فعالیت میکند و پایاننامه دکتری خود را با عنوان «اصول تفسیر قرآن» تدوین کرده است.
«مرکز امام مهدی(عج)» در کنار فعالیتهای روزانه خود مانند برگزاری نماز جماعت و جلسات تفسیر قرآن، مجموعهای از خدمات آموزشی مانند ایجاد کتابخانهای چندزبانه شامل کتابهایی در موضوع قرآن، احادیث، تاریخ اسلام و فرهنگ اسلامی به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، ایتالیایی و فرانسوی نیز دارد و در طول سال نیز گفتوگوی بیندینی و تعامل با جامعههای مختلف دانشگاهی و مذهبی را برگزار میکند. انجام فعالیتهای خیریه و حمایت از نیازمندان و مهاجران همچنین برگزاری گردهماییهایی خانوادگی و مراسمهای ازدواج اسلامی نیز بخش دیگر از فعالیتهای این مرکز محسوب میشود.
در میان مبلغان شیعی در این کشور میتوان به افرادی دیگر مانند «هانیه ترکیان» اشاره کرد که از پدری ایرانی و مادری ایتالیایی متولد شده است. وی که تحصیلکرده مرکز حوزوی «جامعه الزهرا(س)» در قم است، توانسته با انجام مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی با محوریت خانواده در فضای حقیقی و مجازی در این کشور انجام دهد.
حجت الاسلام مصطفی میلانی، نیز از ایرانیان متولد ایتالیا است. وی که در سال ۱۳۵۱ شمسی در این کشور متولد شده، پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی در این کشور و بازگشت به ایران، در سال ۱۳۷۳ شمسی تحصیلات حوزوی خود را در قم آغاز کرده و در این مدت توانسته برای نخستین بار، با نگاهی شیعی به ترجمه قرآن کریم به زبان ایتالیایی بپردازد. تدوین و ترجمه کتابهای متعدد مانند آثار علامه طباطبایی به زبان ایتالیایی بخشی از خدمات او به شیعیان این کشور است.
ترجمه حدود یکصد عنوان از کتابهای شاخص شیعی در طول سالهای گذشته در کنار وجود فعالیت برخی از ناشران شیعی در این کشور توانسته زمینه مناسبی برای فعالیتهای تبلیغی را در این کشور فراهم کند؛ اما نمیتوان در این میان از برخی از سختگیرهای دولت ایتالیا در توزیع کتابهای اسلامی و شیعی همچنین نقش داعش در تخریب مسلمانان و اصرار بر استفاده از پرچم سیاه و تاثیر آن در کاهش استفاده از علامتهای سیاه رنگ شیعیان در مراسمهای عزاداری در ایام خاص مانند عاشورا سخن نگفت.
در هر حال نمیتوان از شیعیان ایتالیا سخن گفت و از دو شهید برجسته شیعه، «ادواردو (مهدی) آنیلی» و «لوکا گائتانی لاواتللی» سخن نگفت؛ شخصیتهایی که در ایران بسیار شناخته شده هستند؛ اما بهواسطه سانسور شدید در این کشور، تقریبا ناشناخته بوده و به دلایل مختلفی، نام، مذهب و ویژگی آنان در این کشور بیان نمیشود.
