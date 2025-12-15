به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اگرچه نسل دوم شیعیان در ایتالیا، غالبا از گروه‌های مهاجر برخی از کشورهای آسیایی مانند ایران یا لبنان هستند؛ اما برای بررسی چگونگی توسعه اسلام و تشیع در این کشور در طول ۵۰ سال گذشته، نباید از پژوهش‌های آکادمیک و علمی که سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور آغاز شده بود غفلت کرد.

نخستین آثار منتشرشده در موضوع شیعه‌شناسی در ایتالیا را می‌توان برگرفته از آثار مولفان فرانسوی دانست. به‌عنوان نمونه کتاب «شیعه در اسلام» که به همت «هانری کربن» شاگرد علامه طباطبایی به زبان فرانسوی تدوین شده بود، در سال ۱۹۶۲ به زبان ایتالیایی ترجمه و در این کشور منتشر شد.

از دیگر آثار مرتبط با مطالعات شیعه‌شناسی در ایتالیا مجموعه مقالات بانو «بیانکاماریا اسمارچا امورتی» است. وی در مقاله‌ای که در سال ۱۹۷۴ میلادی، یعنی ۵ سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نوشته است، به موضوع «امامزادگان در ایران» پرداخته است. او که در سال‌های قبل پیروزی انقلاب اسلامی، سال‌ها در ایران، «رایزن فرهنگی ایتالیا در ایران» بود، سفرهای متعدد به مشهد، قم و شهرهای مختلف کشور داشت و در نهایت نیز در تز دکتری خود، کتاب «عیون اخبار الرضا(ع)» شیخ صدوق را به ایتالیایی ترجمه کرد.

همسر او نیز، «بیانکاماریا اسکارچیا آمورتی» نیز از ایران‌شناسان و پژوهشگران برجسته شیعه‌شناس در ایتالیا بود و این زوج، شاخص‌ترین شیعه‌شناسان معاصر ایتالیایی شناخته می‌شدند. تالیفات نگارش شده این دو در موضوعات ایران‌شناسی نیز بسیار فراوان است، برخی از منابع تعداد آثار این بانو را ۲۸۶ عنوان کتاب و مقاله و تالیفات همسرش را حدود ۳۲۹ عنوان معرفی کرده‌اند. این حجم از فعالیت علمی، نشانگر تلاش این زوج علاقمند به فرهنگ ایرانی و شیعی است.

بدون شک این آثار تاثیری انکارناپذیر در توسعه شیعه‌شناسی در این کشور داشته است، اگرچه این تالیفات نیز مانند هر محصول علمی دیگر، خالی از «خطای علمی و نقد محتوایی» نیست. ایجاد مراکز آکادمیک و فعال کردن کرسی‌های ایران‌شناسی با محوریت شناخت شیعه، در برخی از دانشگاه‌های ایتالیا از دیگر فعالیت‌های این زوج ایتالیایی است.

این فعالیت‌ها همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم شناخت شیعه اثنی‌عشری به‌عنوان پرچمدار این انقلاب، گسترش بیشتری یافت. همزمان با توسعه ضرورت شیعه‌شناسی، موج ترجمه آثار بزرگان شیعه در این کشور نیز آغاز شد و در طول این مدت مجموعه‌ای متنوع از این آثار ترجمه و منتشر شد.

آثار و فعالیت‌های صورت گرفته در ایتالیا در موضوع شیعه‌شناسی، مجموعه‌ای متنوع از موضوعات مختلف را شامل می‌شود و امکان ارائه گزارشی کامل از آنان در این نوشته نیست؛ اما با نگاهی مختصر می‌توان فهرستی حدود ۵۰ نفر از اسلام‌شناسان ایتالیایی را یافت که تالیفاتی در این زمینه داشته‌اند به‌عنوان نمونه در میان این آثار تدوین شده یا ترجمه شده توسط این اشخاص می‌توان به آثاری مانند «تغزیه‌خوانی در دوران ناصرالدین شاه» تالیف «آنجلو میکله پیه مونتسه»، کتاب «فرزندان خانواده پیامبر در تاریخ معاصر» تالیف «رافائل موریللو»، برگزیده شده در جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۳ اشاره کرد.

در این میان برخی شخصیت‌های ایرانی نیز در تولید آثار شیعی به زبان ایتالیایی موثر بودند، ترجمه صحیفه سجادیه به زبان ایتالیایی از آثار فریده مهدوی دامغانی و آثار لیلا کریمی نمونه‌ای از این آثار است.

در بخش بعدی این نوشته، برخی از مساجد، سازمان‌ها و شخصیت‌های برجسته شیعه در سرزمین ایتالیا معرفی می‌شوند.

