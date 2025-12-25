به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید رضا محمدی در یادداشتی، واکنش شماری از کاربران فضای مجازی به ترور اکرام‌الدین سریع را «فراتر از مرگ وجدان» توصیف کرده و تأکید کرده است که چنین رفتارهایی زنگ خطری برای مردمی است که همچنان از آزادی و رهایی سخن می‌گویند.

او هشدار داده است که دامن‌زدن به نفرت‌های قومی و حمله به یک‌دیگر با برچسب‌هایی چون تاجیک، هزاره، سید، ترک و پشتون، نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه جامعه را دوباره به چرخه خشونت، انتقام و فلاکت بازمی‌گرداند.

این شاعر افغانستانی با تأکید بر مسئولیت اخلاقی اهل فرهنگ و جامعه، نوشته است که به‌جای نفرت‌پراکنی علیه یک‌دیگر، باید در برابر «جهالت و حاکمیت مصیبت» ایستاد و آن را به چالش کشید.

محمدی افزوده است که پاسخ دادن به خشونت، تحقیر و ترور با دشنام و شادی، انسان را به همان چیزی تبدیل می‌کند که خود مدعی نفی آن است؛ رفتاری که به گفته او، هیچ نسبتی با آزادی‌خواهی و کرامت انسانی ندارد.

