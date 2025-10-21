به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با استاندار بامیان روز دوشنبه (۲۸ مهر) در دفتر استاندار دیدار کرد و دو طرف درباره مسائل مرتبط با کمکهای بشردوستانه، توسعه و پیشرفت، خدمات بهداشتی و وضعیت مهاجران و نیازمندان به گفتوگو پرداختند.
بر اساس اعلام مطبوعات دفتر استاندار بامیان، اندریکا راتواته، معاون یوناما در بخش کمکهای بشردوستانه و توسعهمحور، ضمن سپاسگزاری از همکاریهای مقامات استان بامیان در فراهمسازی بستر مناسب برای فعالیت مؤثر نهادهای ملی و بینالمللی، تأکید کرد که سازمان ملل متحد در پی تقویت هماهنگی میان نهادهای بینالمللی و حکومت محلی بامیان است تا خدمات بشردوستانه و توسعهای بهصورت هدفمند و کارآمد به مردم این استان ارائه شود.
وی همچنین بر اهمیت همکاری نزدیک در راستای بهبود مراکز بهداشتی، درمان معتادان و رسیدگی به وضعیت مهاجران بازگشتی از ایران و پاکستان تأکید ورزید و ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی مقامات محلی بامیان و دیگر نهادهای ذیربط، اقدامات مؤثری در زمینه ثبتنام و توزیع تذکرهها/شناسنامهها و تأمین امکانات اولیه زندگی برای مهاجران بازگشتی انجام پذیرد.
در ادامه این دیدار، مولوی عبدالله سرحدی، استاندار طالبان در استان شیعهنشین بامیان، ضمن قدردانی از حضور معاون یوناما، بر ضرورت گسترش همکاریها در این استان تأکید نمود.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیای کوهستانی بامیان و دشواری مسیرهای دسترسی به شهرستانها، اظهار داشت که این شرایط نیازمند توجه ویژه و همکاری جدی در حوزههای زیرساختی و توسعهای است.
سرحدی با برشمردن نیازهای اساسی ساکنان این استان، خواستار ازسرگیری فعالیت بیمارستان بیماریهای واگیر، تجهیز مراکز درمانی ویژه معتادان و رسیدگی به وضعیت معیشتی خانوادههای متأثر از حوادث طبیعی شد.
وی همچنین از یوناما خواست تا از توسعه تجارت صنایع دستی و تقویت بازارچههای بانوان در مرکز بامیان و شهرستان یکاولنگ حمایت عملی انجام دهد.
در پایان این نشست، معاون یوناما ضمن استقبال از پیشنهادهای مطرحشده، تعهد داد که موضوعات مورد بحث را با مقامات نهادهای بینالمللی در سطح مرکزی مطرح کرده و تلاشهای لازم را برای پاسخگویی به نیازهای مردم بامیان و تأمین همکاریهای مورد نظر به انجام رساند.
..............
پایان پیام/
نظر شما