سفیر اندونزی در کابل با استاندار بامیان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ناندا اوالیست، سفیر اندونزی در افغانستان، در سفر به استان شیعه‌نشین بامیان، با مولوی عبدالله سرحدی، استاندار طالبان در بامیان دیدار و گفت‌وگو کرد.

دفتر استاندار بامیان با تأیید این خبر گفته است که در این دیدار، دو طرف بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری در بخش معادن و اجرای پروژه‌های زیربنایی در این استان تأکید کردند.

در خبرنامه استانداری بامیان همچنین نوشته شده است سفیر اندونزی ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، آمادگی کشورش را برای همکاری در طرح‌ها و پروژه‌ای زیرساختی و اقتصادی در افغانستان و این استان اعلام کرد.

مولوی سرحدی نیز با استقبال از همکاری‌های اندونزی، خواستار جلب سرمایه‌گذاری آن کشور در بخش‌های کلیدی از جمله معادن، راه و سایر پروژه‌های اقتصادی و زیرساختی در بامیان شد.

