به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی عبدالله سرحدی، استاندار بامیان افغانستان به بزرگان شیعه در شهرستان پنجاب این استان اطمینان داده که هیچ فرد یا گروهی از کوچیها بدون مدارک قانونی و شرعی حق ندارند که زمینها و چراگاههای مردم را مورد استفاده قرار دهند.
استاندار بامیان روز شنبه(۱۱ مرداد) برای حل تنشهای شیعیان و کوچیها که عمدتا پشتون هستند، به شهرستانهای پنجاب و ورس این استان سفر کرده است.
مولوی عبدالله سرحدی در این سفر با نمایندگان مردمی و نمایندگان کوچیها دیدار کرده و تأکید کرده که ضروری است تا به این قضایا بر اساس اسناد و مدارک معتبر و قبالههای شرعی در چارچوب اصول اسلامی رسیدگی صورت گیرد.
او در دیدار با نمایندگان دو طرف افزوده است: تمام اختلافات میان کوچیها و دهنشینان در ولایت/استان بامیان به ویژه در ولسوالیهای/شهرستانهای پنجاب و ورس تحت نظارت مستقیم رهبری حکومت محلی بامیان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و تلاش میگردد تا با رعایت عدالت و برادری، راه حلهای صلحآمیز و اصول اتخاذ گردد.
استاندار بامیان همچنین به بزرگان مردمی محل اطمینان داد که هیچ فرد یا گروهی از کوچیها در شهرستانهای پنجاب و ورس اجازه نخواهد یافت تا بدون اسناد قانونی و مدارک شرعی، بر چراگاهها و اراضی مردم محلی ادعای زورگویانه نماید و مورد استفاده قرار دهد.
اخیرا از استان بامیان گزارش شد که بر اساس رأی دادگاه شهری این استان به نفع کوچیها حدود ۲۵ خانواده شیعه از روستای رشک شهرستان پنجاب کوچ اجباری داده شدند.
بر اساس تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی، افراد مربوط به کوچیها با حمایت نیروهای امنیتی طالبان در بامیان، مردان روستای رشک را بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار دادند و همچنین به درب خانههای اهالی این روستا قفل انداختهاند.
این اقدامات کوچیها در استان بامیان با حمایت نیروهای طالبان خشم جامعه تشیع را برانگیخته و از بیعدالتی حکومت محلی طالبان ابراز نارضایتی کردند.
