  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

علمای استان بامیان افغانستان از حمایت‌های امنیتی استاندار این استان در ایام عاشورا قدردانی کردند

۱۹ تیر ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۹
کد خبر: 1706591
علمای استان بامیان افغانستان از حمایت‌های امنیتی استاندار این استان در ایام عاشورا قدردانی کردند

جمعی از علمای شیعه و مسئولان دفاتر مراجع دینی در استان بامیان افغانستان، با حضور در دفتر استاندار، از اقدامات عبدالله سرحدی استاندار بامیان در تأمین امنیت مراسم‌های عاشورای حسینی قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ در روز پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۴، شماری از علمای برجسته استان بامیان افغانستان به همراه مسئولین دفاتر مراجع تقلید، با حضور در دفتر کاری استاندار بامیان، از تلاش‌ها و مدیریت مؤثر مولوی عبدالله سرحدی، استاندار بامیان، در تأمین امنیت ایام عزاداری امام حسین (ع) تقدیر کردند.

در این دیدار، حجت‌الاسلام سید نصرالله واعظی و حجت‌الاسلام رمضان دانش، به نمایندگی از جامعه علمای شیعه بامیان، فضای امن، منظم و باشکوه مراسم‌های محرم در مساجد و تکایا را حاصل همکاری و رویکرد مثبت نهادهای امنیتی و مدیریت محلی دانستند.

والی بامیان نیز ضمن تشکر از همراهی علما و مردم، بر اهمیت حفظ وحدت اسلامی و استمرار هماهنگی‌ها برای تقویت امنیت اجتماعی تأکید نمود.

...

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha