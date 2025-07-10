به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ در روز پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۴، شماری از علمای برجسته استان بامیان افغانستان به همراه مسئولین دفاتر مراجع تقلید، با حضور در دفتر کاری استاندار بامیان، از تلاش‌ها و مدیریت مؤثر مولوی عبدالله سرحدی، استاندار بامیان، در تأمین امنیت ایام عزاداری امام حسین (ع) تقدیر کردند.

در این دیدار، حجت‌الاسلام سید نصرالله واعظی و حجت‌الاسلام رمضان دانش، به نمایندگی از جامعه علمای شیعه بامیان، فضای امن، منظم و باشکوه مراسم‌های محرم در مساجد و تکایا را حاصل همکاری و رویکرد مثبت نهادهای امنیتی و مدیریت محلی دانستند.

والی بامیان نیز ضمن تشکر از همراهی علما و مردم، بر اهمیت حفظ وحدت اسلامی و استمرار هماهنگی‌ها برای تقویت امنیت اجتماعی تأکید نمود.

...

