به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از نیمهشب گذشته اعتراض گستردهای در بیرون زندان ادیاله در راولپندی، جایی که عمران خان نخستوزیر سابق پاکستان در آنجا نگهداری میشود گزارش شده است.
هزاران نفر از هواداران حزب تحریک انصاف با مشعل گرد هم آمده و نسبت به آنچه بدرفتاری با خانواده عمران خان عنوان شده دست به اعتراض زدهاند.
بر اساس گزارشها ملاقات با عمران خان برای هفتهها ممنوع شده و از سوی دیگر شایعه مربوط به مرگ وی در بازداشت نیز آتش اعتراضات را شعلهورتر کرده است.
منابع معتبر خبر گشته شدن عمران خان را تکذیب کردهاند، اما در فضای مجازی این شایعات دست به دست در حال انتشار است.
حامیان عمران خان طی انتشار مطالبی عنوان کردهاند که بیش از ۲۴ روز از قرنطینه برای عمران خان در زندان میگذرد. او حق ملاقات با خانواده را نداشته؛ بدون وکیل و بدون مدرکی دال بر زنده بودن.
